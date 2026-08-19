«Это нормально»: Дочь Славы объяснила, почему её мать сорвала алкогольное воздержание вслед за Брэдом Питтом
Дочь Славы объяснила срыв певицы после почти шести месяцев трезвости
Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ nastya_slava
Дочь певицы Славы Александра Морозова объяснила, почему её звёздная мать сорвалась и вновь выпила алкоголь после почти шести месяцев воздержания. По словам девушки, речь идёт о терапевтическом срыве
«Есть такое понятие, как «терапевтический срыв». То есть люди, которые стараются не употреблять алкоголь, порой всё-таки могут сорваться. В целом такое бывает, и это нормально», — приводит слова Александры Super.
Сейчас, как утверждает Морозова, её мать чувствует себя хорошо, а близкие продолжают её поддерживать. Александра отметила, что в процессе отказа от алкоголя возможны эпизодические срывы и, по её мнению, относиться к ним следует без осуждения.
Ранее Слава призналась, что после нескольких месяцев без алкоголя снова выпила во время отдыха с дочерью Александрой. До поездки артистка придерживалась трезвого образа жизни, занималась спортом и проходила лечение. На курорте же певица отметила, что устала от ограничений, а спустя некоторое время показала содержимое гостиничного мини-бара. При этом полностью от занятий спортом она не отказалась и даже присоединилась к челленджу Олега Газманова с отжиманиями.
Американский актёр Брэд Питт также нарушил воздержание от алкоголя. В России ему даже посвятили песню после этого.
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