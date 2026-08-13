«Жизнь закипит, раз начал пить Брэд Питт»: Шнуров воспел возвращение актёра к алкоголю

Сергей Шнуров не смог пройти мимо признания Брэда Питта о возвращении к алкоголю и посвятил голливудскому актёру короткую песню. Лидер «Ленинграда» в свойственной ему манере превратил личную историю звезды в музыкальный рассказ, который опубликован в телеграм-канале коллектива.

Сергей Шнуров воспел возвращение Питта к алкоголю. Видео © Telegram / Сергей Шнуров / Группа Ленинград

«Человеку сложно жить без веры, от тоски кто хочешь завопит. Положительные всем нужны примеры, вот и в Голливуде есть братан Брэд Питт», — поёт Шнуров.

Дальше музыкант обыгрывает свежую новость о том, что Питт после нескольких лет трезвости снова разрешил себе алкоголь, и говорит, что теперь «жизнь снова закипит».

Ранее Брэд Питт признался, что после семи лет трезвости снова начал употреблять алкоголь, но теперь старается жёстко контролировать дозу. От выпивки актёр отказался после громкого семейного скандала и последовавшего развода с Анджелиной Джоли, а затем полтора года посещал группы анонимных алкоголиков.