Кубок России — 2026/27
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 августа, 12:25

«Жизнь закипит, раз начал пить Брэд Питт»: Шнуров воспел возвращение актёра к алкоголю

Сергей Шнуров посвятил песню вернувшемуся к алкоголю Брэду Питту

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

Обложка © ТАСС / Евгений Мессман, © Shutterstock / FOTODOM / Jay Hirano

Сергей Шнуров не смог пройти мимо признания Брэда Питта о возвращении к алкоголю и посвятил голливудскому актёру короткую песню. Лидер «Ленинграда» в свойственной ему манере превратил личную историю звезды в музыкальный рассказ, который опубликован в телеграм-канале коллектива.

Сергей Шнуров воспел возвращение Питта к алкоголю. Видео © Telegram / Сергей Шнуров / Группа Ленинград

«Человеку сложно жить без веры, от тоски кто хочешь завопит. Положительные всем нужны примеры, вот и в Голливуде есть братан Брэд Питт», — поёт Шнуров.

Дальше музыкант обыгрывает свежую новость о том, что Питт после нескольких лет трезвости снова разрешил себе алкоголь, и говорит, что теперь «жизнь снова закипит».

Брэд снова Питт: Нарколог назвал актёра «тряпичным алкоголиком» и предрёк ему запой
Брэд снова Питт: Нарколог назвал актёра «тряпичным алкоголиком» и предрёк ему запой

Ранее Брэд Питт признался, что после семи лет трезвости снова начал употреблять алкоголь, но теперь старается жёстко контролировать дозу. От выпивки актёр отказался после громкого семейного скандала и последовавшего развода с Анджелиной Джоли, а затем полтора года посещал группы анонимных алкоголиков.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • Сергей Шнуров (Шнур)
  • Брэд Питт
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar