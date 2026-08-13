Брэд снова Питт: Нарколог назвал актёра «тряпичным алкоголиком» и предрёк ему запой
Нарколог Шуров назвал Брэда Питта «тряпичным алкоголиком»
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Актёр Брэд Питт признался, что снова начал пить алкоголь после семилетнего перерыва, но теперь он контролирует дозу. Нарколог Василий Шуров в беседе с Life.ru не был так оптимистичен, как звезда «Бойцовского клуба» — по его словам, если у человека есть зависимость, она навсегда.
По словам Шурова, Питт пребывает в иллюзии, что он контролирует ситуацию и может пить «по чуть-чуть». Однако сейчас речь идёт о мнимо управляемом срыве, который когда-нибудь перейдет в абсолютный, и актёр снова попадёт в центр реабилитации.
Срыв действительно начинается с иллюзии, как у Питта. Он ходит по очень тонкому краю. Я помню его интервью, когда он рассказывал: «Да я бы любого русского перепил». Я еще подумал: «Ну-ну, алкоголик ты наш тряпичный». Твое счастье, что ты с русскими не пил — ты бы не дожил при всей своей форме. Поэтому, конечно, он в срыве. Он пока в иллюзии, что этот срыв управляемый, но если у человека есть зависимость, она никогда никуда не уходит. Бывших не бывает. Как только решил, что ты бывший — тебе хана, потому что ты просто в ремиссии, а болезнь умеет ждать.
И вылечиться невозможно, резюмирует нарколог. Единственный шанс для алкоголика прожить достойную жизнь — понять, что спиртное нельзя ни в каких количествах — даже пару бокалов.
«Раз он стал эту тему разгонять, очевидно, она уже таких масштабов достигла, что надо признавать и об этом рассказывать. Значит, все неблагополучно. Он летит в пропасть», — заключил врач.
Поводом для полного отказа от выпивки семь лет назад послужил громкий скандал. Бывшая жена Анджелина Джоли обвинила Питта в агрессии на борту частного лайнера. Она утверждала, что нетрезвый супруг применил физическую силу к ней и детям, а также облил их пивом. ФБР даже проводило расследование, но обвинений актеру в итоге не предъявили. Бракоразводный процесс с Джоли тоже был тяжёлым и длился семь лет. После расставания Питт даже посещал группы анонимных алкоголиков.
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