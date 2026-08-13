Брэд снова Питт: Нарколог назвал актёра «тряпичным алкоголиком» и предрёк ему запой

Срыв действительно начинается с иллюзии, как у Питта. Он ходит по очень тонкому краю. Я помню его интервью, когда он рассказывал: «Да я бы любого русского перепил». Я еще подумал: «Ну-ну, алкоголик ты наш тряпичный». Твое счастье, что ты с русскими не пил — ты бы не дожил при всей своей форме. Поэтому, конечно, он в срыве. Он пока в иллюзии, что этот срыв управляемый, но если у человека есть зависимость, она никогда никуда не уходит. Бывших не бывает. Как только решил, что ты бывший — тебе хана, потому что ты просто в ремиссии, а болезнь умеет ждать.