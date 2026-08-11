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11 августа, 15:51

Держался семь лет: Брэд Питт сорвался и снова начал пить

Esquire: Брэд Питт спустя семь лет воздержания снова употребляет алкоголь

Фото © кадр из фильма «Семь» реж. Дэвид Финчер, сц. Эндрю Кевин Уокер

Фото © кадр из фильма «Семь» реж. Дэвид Финчер, сц. Эндрю Кевин Уокер

Актер Брэд Питт начал употреблять алкоголь после семилетнего перерыва. Он рассказал об этом в интервью изданию Esquire.

Артист подчеркнул, что теперь строго контролирует дозу. Питт объяснил это профессиональной необходимостью держать себя в руках. Он признался, что больше не желает сталкиваться с последствиями алковозлияний. По словам голливудской звезды, испорченное похмельем утро теряет всю прелесть и уже не будет таким интересным.

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Поводом для полного отказа от выпивки семь лет назад послужил громкий скандал. Бывшая жена Питта Анджелина Джоли обвинила его в агрессии на борту частного лайнера. Она утверждала, что нетрезвый супруг применил физическую силу к ней и детям, а также облил их пивом. ФБР проводило расследование, но обвинений актеру в итоге не предъявили. Сам он все отрицал.

Бракоразводный процесс длился семь лет и завершился лишь в конце 2024 года. Камнем преткновения стала общая недвижимость — поместье Chateau Miraval во Франции, купленное за 60 миллионов долларов. После расставания Питт полтора года посещал группы анонимных алкоголиков. Он вспоминал, что пришёл туда в критический момент, будучи практически на грани.

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Сейчас артист состоит в отношениях с Инес де Рамон, которая управляет ювелирным брендом. Ситуация с наследниками остается напряжённой. Уже четверо детей пары отказались от фамилии отца. Последней стала 18-летняя Вивьен, она обратилась в суд Лос-Анджелеса по «личным мотивам». Заседание назначено на 2 ноября. Питт не общается с детьми и пропустил выпускной дочери Захары в колледже Спелман.

Скандалы, премьеры и закулисная жизнь звёзд — читайте в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

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Никита Никонов
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