19 лет борьбы: Звезда «Большого Лебовски» Джон Гудман совершил невозможное и похудел почти на 100 кг

Актёр Джон Гудман, знакомый зрителям по картинам «Артист», «Большой Лебовски» и «Флинстоуны», за 19 лет избавился от 92 килограммов лишнего веса. О его преображении пишет портал yahoo.

Путь к переменам начался почти два десятка лет назад. При росте 183 сантиметра Гудман весил тогда 180 килограммов. Актёр отказался от алкоголя, убрал из меню сахар, перешёл на средиземноморскую диету и стал заниматься с личным тренером. Сегодня 74-летней звезде удаётся держать вес около 88 килограммов.

Дэвид ДеЛуиз и Джон Гудман. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / daviddeluise

Свежий снимок с Гудманом недавно выложил его коллега Дэвид ДеЛуиз, известный по сериалу «Волшебники из Вэйверли Плэйс». Фанаты тут же засыпали публикацию восхищёнными откликами.

Несмотря на возраст, актёр не сбавляет темпа. Он тренируется шесть раз в неделю, занимается боксом, бегает с утяжелением и подолгу гуляет со своими собаками.

Но результат пришёл не сразу. В 2016 году в разговоре с ABC Гудман признавался, что на диете нередко срывался и снова набирал вес. По его словам, он сбрасывал по 27–32 килограмма за три месяца, а потом «вознаграждал» себя и возвращался к прежним привычкам.

Именно тогда к системе питания он добавил регулярные тренировки.

«Я приближаюсь к тому возрасту, когда уже не могу позволить себе сидеть сложа руки», — говорил актёр.

Позже, в 2023 году, в беседе с Rolling Stone Гудман сознался, что во время пандемии коронавируса «разленился» и «всё забросил». Тем не менее за прошедшие годы он расстался более чем с 90 килограммами.

Актёр остаётся востребованным. Он завершил работу над семью сезонами сериала «Коннеры», а в конце года выйдет фильм режиссёра Алехандро Гонсалес Иньярриту «Диггер», где Гудман также занят.

Ранее сообщалось, что музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что похудел на восемь килограммов за два месяца, чтобы не выглядеть «дедушкой» рядом со своей супругой — певицей Валерией. По его словам, 57-летнего продюсера раздражало, когда окружающие принимали его за отца артистки. Пригожин отметил, что прежние попытки сбросить вес были спортивными пари с друзьями на крупные суммы, судьёй в которых выступала Яна Рудковская.