Исхудавшего Леонардо Ди Каприо сняли на отдыхе с возлюбленной

Актёр Леонардо Ди Каприо был замечен на отдыхе на испанском острове Ибица. Вместе с ним находилась его 28-летняя возлюбленная, модель Виттория Черетти, а также давний друг актёр Тоби Магуайр. Фотографии компании опубликовала Daily Mail.

На снимках 51-летний Ди Каприо появился в повседневном образе: белая футболка, синие шорты, чёрная бейсболка и солнцезащитные очки. Журналисты обратили внимание на заметно похудевшую фигуру актёра и седую щетину.

Компания посетила ресторан Nudo на Ибице. Ди Каприо и Черетти регулярно появляются вместе на отдыхе и мероприятиях, но публично не комментируют свои отношения.

Ранее пластический хирург из США Анил Шах высказал предположение, что изменения во внешности Леонардо Ди Каприо могут быть связаны с его образом жизни. В последнее время фанаты обсуждают, что актёр заметно похудел и выглядит посвежевшим, особенно в области лица — отёчность ушла. Доктор полагает, что такие улучшения могли быть вызваны отказом от спиртного.