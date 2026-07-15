Иосиф Пригожин похудел на 8 кг, чтобы не выглядеть «дедушкой» рядом с Валерией

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин признался, что заставило его всерьёз заняться фигурой. Оказалось, поводом стало неловкое сравнение с собственной супругой — певицей Валерией. 57-летний продюсер заявил, что его раздражает, когда окружающие принимают его за отца артистки.

«Я как дедушка с молодой девушкой», — пояснил он в беседе с kp.ru. Такое положение дел подстегнуло его к переменам: за два месяца он сбросил восемь килограммов.

Пригожин отметил, что раньше попытки похудеть были спортивными пари — с друзьями спорили на крупные суммы, а судьёй выступала Яна Рудковская. Но достигнутый результат быстро улетучивался. Теперь же, признался собеседник, у него чёткая цель — выглядеть достойно рядом с женой, и пока он держится.

А ранее Иосиф Пригожин раскрыл, почему 58-летняя Валерия выглядит лучше 20-летних девушек. По словам продюсера, его супруга часами занимается в спортзале, следит за питанием и регулярно практикует йогу. Она не ест «мусорную» еду, старается высыпаться и восстанавливаться после нагрузок.