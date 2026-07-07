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7 июля, 07:41

Иосиф Пригожин раскрыл, почему 58-летняя Валерия выглядит лучше 20-летних

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Певица Валерия удивила поклонников внешним видом после фото из Дубая. 58-летняя звезда появилась на снимке в отличной форме, и пользователи начали обсуждать, как ей удаётся сохранять молодость лица и фигуры. Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, что секрет его супруги заключается в дисциплине.

По его словам, Валерия часами занимается в спортзале, следит за питанием и регулярно практикует йогу. Она не ест «мусорную» еду, старается высыпаться и восстанавливаться после нагрузок. Такой режим помогает дольше сохранять свежий вид и энергию.

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«Конечно же, она будет выглядеть как юная девушка. Она и есть юная девушка! Не каждая 20-летняя сможет похвастаться такой фигурой и подтянутым лицом», — заявил Пригожин.

Собеседник Общественной Службы Новостей подчеркнул, что важную роль играет и любимая работа. Когда человек горит своим делом, это тоже помогает продлевать молодость. Пригожин добавил, что тоже старается следить за собой, чтобы не отставать от жены.

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«Партнёры по жизни»: Как Валерия и Иосиф Пригожин сохраняют огонь в паре спустя 22 года брака

Напомним, 5 июня Валерия и Иосиф Пригожин отпраздновали 22 года совместной жизни. В честь годовщины супруги записали душевное видео в ресторане и решили провести этот день только вдвоём.

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Борис Эльфанд
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