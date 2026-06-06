Валерия и Иосиф Пригожин вдвоём отметили 22 года совместной жизни

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отпраздновали 22 года совместной жизни. В честь годовщины супруги записали душевное видео в ресторане и решили провести этот день только вдвоём.

Певица Валерия и продюсер Иосиф Пригожин отпраздновали 22 года совместной жизни. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / progozhin_iosif

«Друзья, нам сегодня 22 годика. 22 года назад мы поженились и у нас была свадьба», — рассказала пара.

Также они дали понять тем, кто распространяет слухи об их разладе, что могут сворачивать свою активность — чувства супругов становятся только крепче.

Валерия и Иосиф Пригожин поженились 5 июня 2004 года в Кутузовском отделе ЗАГСа Москвы. Спустя три года, в 2007 году, пара также закрепила свой союз в церкви, пройдя обряд венчания.

Интересно было бы узнать, что подарили друг другу Валерия и Пригожин на такую дату. Кстати, недавно продюсер подарил певице аэрогриль, чтобы она готовила ему «сексуальные» блюда. По его словам, готовит она так же блистательно, как и поёт.