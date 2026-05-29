«Наши — номер один»: Иосиф Пригожин осудил итоги рейтинга стран с самыми красивыми женщинами
Иосиф Пригожин не согласился с местом России в рейтинге женской красоты
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Voronin76
Известный продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал список стран с самыми красивыми женщинами, опубликованный World Population Review. В рейтинге Россия заняла четвёртое место. В беседе с Life.ru Пригожин выразил несогласие с итогами голосования. Он отметил, что субъективные критерии оценок не могут в полной мере отразить природную привлекательность славянских женщин.
Я абсолютно уверен, что Белоруссия, Россия, Украина — мы не можем это всё равно отделить — они должны всегда быть в первой тройке по красоте, по внешности. <...> Видите, видимо, члены жюри уже отвыкли от нашей красоты, понимаете? Я всё равно уверен, и все это знают, что самые красивые девушки — это наши. Наши номер один. Вот для меня наши — номер один.
Пригожин заявил, что у каждого есть свои представления о привлекательности, но славянские девушки — русские, украинские и белорусские — всегда были «на самой высокой ступени». По его мнению, эти страны должны находиться в первой тройке.
Напомним, что при составлении рейтинга учитывались данные за 2025 год. Одни подборки опирались на число победительниц международных конкурсов красоты, другие — на происхождение знаменитостей, а часть оценок основывалась на мнениях экспертов. Первое место досталось Колумбии, также в пятёрку вошли Польша, Греция, Россия и Чехия.
