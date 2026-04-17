«Слишком идеальна, чтобы быть реальной»: Сеть в восторге от новой «самой красивой девушки»

После появления австралийской блогерши Ли Халтон на музыкальном фестивале Coachella пользователи Сети начали называть её «самой красивой девушкой в мире». Об этом сообщает New York Post.

Вирусный эффект вызвали публикации 25-летней инфлюэнсерши, где она показала фото и видео с фестиваля, демонстрируя выбранный для мероприятия образ. Контент быстро разошёлся по соцсетям, набрав миллионы просмотров и тысячи комментариев от пользователей из разных стран.

На фоне резкого роста популярности имя блогерши оказалось в центре обсуждений, а её внешний вид стал предметом активного внимания аудитории. Часть комментаторов сравнила её образ с искусственно созданными изображениями, отмечая почти «нереальную» внешность девушки. В результате публикации Халтон продолжили распространяться, усиливая интерес к её аккаунту и вызывая новые волны обсуждений в соцсетях.

Ранее журнал Time опубликовал ежегодный рейтинг ста самых влиятельных людей 2026 года, включив в него политических лидеров, глав международных организаций и представителей бизнеса. В верхней части списка оказались президент США Дональд Трамп, папа римский Лев XIV, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.