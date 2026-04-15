Трамп, Цзиньпин и Нетаньяху вошли в сотню самых влиятельных персон 2026 года

Американский журнал Time составил рейтинг из сотни наиболее влиятельных людей 2026 года. В лидерах оказались президент США Дональд Трамп, папа римский Лев XIV, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Близки к ним глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси и премьер Японии Санаэ Такаити.

Помимо политиков, создающих мировую повестку, в перечень вошли премьер Канады Марк Карни, президент Мексики Клаудия Шейнбаум, премьер-министр Бангладеш Тарик Рахман, президент Намибии Нетумбо Нанди-Ндайтва, и глава МЭА Фатих Бироль. Попали в рейтинг Time и региональные чиновники, а также бизнесмены. Например, губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани, операционный директор компании SpaceX Гвинн Шотвелл.

Издание также определило самых влиятельных спортсменов. Среди них фигуристка Алиса Лью, легкоатлет Ноа Лайлс, автогонщик Ландо Норрис, хоккеистка Хилари Найт. Все атлеты представляют США, исключение — Норрис, который выступает за Британию.

