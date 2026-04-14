Forbes представил рейтинг «30 до 30» самых перспективных россиян

Российский Forbes представил восьмой ежегодный рейтинг «30 до 30», в который вошли самые перспективные россияне моложе 30 лет. В список включены представители десяти сфер — от бизнеса и технологий до искусства, спорта и новых медиа.

В категории «Предприниматели» оказались создатели стартапов, разработчики игр и владельцы бизнесов в разных отраслях. Среди них — основатели сервиса автоматизации рабочих процессов Trace, проекта eSIM.dog для путешественников, разработчик игры «Матрёшка РП», а также представители ресторанного и энергетического бизнеса, включая строительство солнечных электростанций.

Самыми молодыми участниками лонг-листа стали 25-летние предприниматели — Арсений Стефанов и Элвин Мастанов. При этом большинство номинантов уже ориентируются на международный рынок: шесть из десяти развивают проекты за пределами России.

Среди особенно известных личностей в списке: фигурист Пётр Гуменник, блогеры Роман Каграманов и Максим Лутчак, музыкант Илья Золотухин, актриса Мила Ершова и другие.

