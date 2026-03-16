Самым богатым актёром Голливуда по версии Forbes стал Адам Сендлер

Адам Сэндлер занял первое место в рейтинге самых высокооплачиваемых актёров Голливуда по версии Forbes. Состояние артиста оценивается в 48 миллионов долларов, что стало возможным благодаря долгому сотрудничеству с платформой Netflix.

С 2014 года Сэндлер снимает для сервиса фильмы и стендап‑шоу, а также выступает продюсером. Среди последних проектов — фильм «Счастливчик Гилмор 2», где он сыграл главную роль, и участие в ленте Netflix «Джей Келли», за которое актёр получил значительный гонорар.

На втором месте рейтинга оказался Том Круз с доходом в 46 миллионов долларов. Большую часть этой суммы принёс прокат картины «Миссия невыполнима: финальная расплата», которая собрала почти 600 миллионов в мировом прокате. Третью строчку занял Марк Уолберг с состоянием в 44 миллиона долларов, заработанных в том числе за фильмы «Семейный план 2» и «Грязная игра». За последнюю из этих лент он получил около 25 миллионов долларов.

Однако даже эти актёры «нищие» в сравнении с 10 богатейшими людьми планеты. Лидером рейтинга остаётся бизнесмен Илон Маск с состоянием в 839 миллиардов долларов.