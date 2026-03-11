Forbes назвал 10 самых богатых людей планеты — их общее состояние превышает $2,5 трлн

Журнал Forbes опубликовал рейтинг миллиардеров на начало 2026 года. Совокупное состояние первой десятки превышает $2,5 трлн — это больше, чем годовой ВВП многих крупных стран.

За год общее состояние сверхбогатых людей увеличилось на 4 триллиона долларов. Лидером рейтинга второй год подряд остаётся Илон Маск с капиталом 839 миллиардов долларов. Такой рост объясняется подорожанием акций Tesla и активной подготовкой SpaceX к новым запускам ракеты Starship.

Вслед за Маском расположились основатели Google Ларри Пейдж (257 млрд) и Сергей Брин (237 млрд), укрепившие позиции за счёт развития искусственного интеллекта и биотехнологий. На четвёртом месте — создатель Amazon Джефф Безос (224 млрд), прибыль которого обеспечивают онлайн-торговля, облачная платформа AWS и космические проекты Blue Origin. Пятерку замыкает Марк Цукерберг с капиталом 222 млрд долларов.

Шестое место занял глава Oracle Ларри Эллисон (190 млрд), седьмое — владелец LVMH Бернар Арно с семьёй (171 млрд). Основатель Nvidia Дженсен Хуанг поднялся на восьмое место (154 млрд) благодаря буму чипов для ИИ, а инвестор Уоррен Баффетт оказался девятым с состоянием 149 млрд. Замыкает десятку богатейших мира создатель Zara Амансио Ортега (148 млрд), чья сеть Inditex продолжает активно развивать онлайн-продажи и устойчивую моду.

Ранее сообщалось, что капитал основателя Telegram Павла Дурова в начале 2026 года сократился более чем в два раза — с 17,1 до 6,6 миллиарда долларов. Эксперты связывают снижение с изменением рыночной конъюнктуры и пересмотром стоимости технологических компаний, включая Telegram.