«Самая красивая девочка в мире» Тилан Блондо выходит замуж

Французская модель Тилан Блондо официально подтвердила помолвку с 28-летним парижским диджеем Беном Атталем. Об этом она рассказала у себя в соцсетях.

Тилан Блондо с мужем. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ thylaneblondeau

Предложение руки и сердца произошло во время их отдыха на Афинской Ривьере. Атталь устроил ужин на открытом воздухе с видом на побережье Эгейского моря, рассыпав вокруг лепестки роз. Тилан ответила согласием и показала кольцо с крупным бриллиантом в золотой оправе, преподнесённое женихом.

«Я сказала «Да!» своему лучшему другу. За вечную любовь», — написала модель.

Блондо, кажется, падкая на диджеев, поскольку её бывший Милен Меритт тоже этим занимался. Пара рассталась в 2019 году, а в 2020 модель начала встречаться с Атталем. Тилан родилась в семье телеведущей и дизайнера Вероники Любри и футболиста Патрика Блондо. У неё есть младший брат Айртон Ромеро. Уже в четыре года Тилан участвовала в показе Жана Поля Готье, а в 2006 году журнал Vogue Enfants признал её «самой красивой девочкой в мире». В 10 лет она стала самой юной моделью, снявшейся для Vogue Paris.

В России тоже есть одна девочка, которая стала известной ещё совсем в юном возрасте. Ранее Life.ru рассказывал, что забеременевшая в 13 лет звезда «Пусть говорят» Дарья Суднишникова вышла замуж. На церемонии бракосочетания она появилась в обтягивающем платье, подчёркивающем её вновь округлившийся живот.