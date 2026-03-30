Forbes составил рейтинг российских вузов: МГУ не первый

Журнал Forbes опубликовал свежий рейтинг лучших университетов России. Лидером списка в 2026 году стала Высшая школа экономики.

ВШЭ набрала 74,18 балла по сумме показателей. Это позволило ей опередить ближайших конкурентов, включая Московский государственный университет (МГУ) имени Ломоносова.

Ректор Никита Анисимов отметил, что для университета это высокая оценка его работы со стороны крупных работодателей. По его словам, в учебном процессе активно применяются практико-ориентированные подходы, а связь с индустриальными партнерами остается тесной.

В первую пятёрку также вошли МФТИ, Университет ИТМО и Санкт-Петербургский государственный университет.

Составители рейтинга оценивали вузы по пяти параметрам. Ключевыми из них стали репутация среди работодателей, качество нетворкинга студентов, международное признание в академической среде, а также количество выпускников, попавших в списки миллиардеров Forbes.