Россия вошла в топ-5 стран с самыми красивыми женщинами

Опубликован международный рейтинг стран с самыми привлекательными женщинами. Россия вошла в топ-5. Исследование представил сайт World Population Review, опираясь на рейтинги 2025 года.

При формировании списка учитывались результаты международных конкурсов красоты, популярность представительниц разных стран в мире знаменитостей, а также экспертные оценки. Дополнительно в расчёт были включены голосования пользователей форума Reddit, что также повлияло на итоговое распределение позиций.

Лидером рейтинга стала Колумбия. Места со второго по пятого заняли Польша, Греция, Россия, Чехия.

Ранее журнал People назвал Энн Хэтэуэй главной героиней ежегодного выпуска World’s Most Beautiful, отметив её как самую красивую звезду 2026 года. Актриса сейчас переживает насыщенный профессиональный период. В 2026 году у неё запланировано сразу пять проектов, один из которых — продолжение культового фильма «Дьявол носит Prada 2», где она вновь исполняет роль Энди Сакс.