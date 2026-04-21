Носит Prada и не боится стареть: Журнал People определился с титулом «самой красивой звезды» 2026 года

Журнал People выбрал Энн Хэтэуэй главной героиней своего ежегодного выпуска World’s Most Beautiful. Таким образом актрису назвали самой красивой звездой 2026 года по версии издания.

Сейчас Хэтэуэй переживает очень яркий этап карьеры. People отмечает, что в 2026 году у актрисы сразу пять проектов, а главный из них — долгожданный сиквел «Дьявол носит Prada 2», где она снова играет Энди Сакс. В интервью изданию Энн призналась, что с возрастом стала иначе относиться и к себе, и к работе. По её словам, в начале пути она думала, что успех приходит через жёсткость и постоянную требовательность к себе, но после 40 поняла: гораздо важнее получать удовольствие от того, что делаешь.

Отдельно актриса рассказала о роли семьи в своей жизни. Она поблагодарила мужа Адама Шульмана и двух сыновей, отметив, что именно близкие помогают ей сохранять опору на фоне насыщенной карьеры и постоянного внимания публики.

Хэтэуэй также спокойно высказалась о возрасте и переменах во внешности. В разговоре с People она дала понять, что старение её не пугает, а красоту она всё больше связывает не с погоней за идеалом, а с ощущением правды, уверенности и принятия себя.