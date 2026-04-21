«Годы летят, как птицы»: Ушедшая со сцены Эдита Пьеха вышла на связь с внуком и рассказала о самочувствии

Певец Стас Пьеха позвонил своей бабушке — легендарной Эдите Пьехе — в эфире программы «Секрет на миллион». Он включил громкую связь, чтобы все услышали голос 88-летней артистки, которая давно не появляется на публике.

Внук поинтересовался здоровьем знаменитой родственницы. Она ответила бодро: «Ну как можно себя чувствовать без пяти 90? <...> 89, да. А годы летят, наши годы летят, как птицы летят».

31 июля исполнительнице исполнится 89 лет. Несколько лет назад она завершила концертную деятельность и ведёт уединённый образ жизни. В 2021 году из-за проблем со здоровьем Эдита Станиславовна сосредоточилась на восстановлении.

Сейчас певица живёт в загородном доме под Санкт-Петербургом, общается только с самыми близкими и не выходит в свет. У неё есть помощники, а родные регулярно навещают её.

В разговоре прозвучала неожиданная семейная традиция: артистка строго запрещает привозить ей гостинцы. Причина проста — она следит за фигурой. «Мне много есть нельзя, я буду толстая», — заявила Пьеха.

Эдита Пьеха — это легендарная советская и российская эстрадная певица польского происхождения, родилась во Франции в 1937 году. Народная артистка СССР, чья карьера началась в 1955 году с выступления в знаменитом ансамбле «Дружба» под руководством Александра Броневицкого. Она стала настоящим символом эпохи и одной из первых исполнительниц, представивших на советской сцене жанр лирической песни с элементами джаза и европейского шансона. Благодаря своему уникальному, немного драматичному тембру голоса, аристократичной манере исполнения и несомненной харизме, Эдита Пьеха подарила слушателям бессмертные хиты, такие как «Город детства», «Наш сосед», «А знаешь, всё ещё будет» и «Ни дня без музыки», оставив огромный след в культуре нескольких поколений.