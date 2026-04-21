«Скрипка-лиса» или «Скрип колеса»: Саруханов поставил точку в споре про название хита

Заслуженный артист России Игорь Саруханов в беседе с kp.ru раскрыл неожиданную деталь, связанную с его главным хитом: у песни «Скрипка-лиса» появилось альтернативное название «Скрип колеса». По словам музыканта, путаница возникла из-за того, что композицию в разных регионах страны именовали по-своему.

«Дело в том, что где-то через какое-то время после выхода он был хороший, очень яркий выход, с хорошим клипом, дорогим. Такого клипа не было, он очень дорогой был в те годы. Тигран Кеосаян — автор этого клипа. И вот Российское авторское общество, где я зарегистрировал «Скрипка-лиса». И везде-везде начались всякие споры», — отметил исполнитель.

Искажения названий происходят с многими известными песнями, и его хит не стал исключением. Чтобы навести порядок в документах и обеспечить корректные выплаты авторских отчислений, Саруханову предложили официально зарегистрировать и такой вариант. В итоге Российское авторское общество направило ему заявление с просьбой закрепить за песней и название «Скрип колеса».

Ранее Игорь Саруханов раскрыл размер своей пенсии. Он сообщил, что ежемесячно получает 15 300 рублей. Артист подчеркнул, что этой суммы недостаточно для достойной жизни, не говоря уже о содержании семьи.