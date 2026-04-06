Война на Ближнем Востоке
Владимир Путин
Великий пост

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 апреля, 12:10

«У меня 50 лет беспрерывного стажа»: Игорь Саруханов пожаловался на маленькую пенсию

Музыкант Саруханов рассказал, что его пенсия составляет 15,3 тысячи рублей

Игорь Саруханов. Обложка © РИА Новости / Алексей Майшев

Известный музыкант Игорь Саруханов раскрыл размер своей пенсии. В интервью изданию NEWS.ru он сообщил, что ежемесячно получает 15 300 рублей. Заслуженный артист России подчеркнул, что этой суммы недостаточно для достойной жизни, не говоря уже о содержании семьи.

«Мне 70 лет. Мне пенсия сегодня пришла — 15 300, а у меня 50 лет непрерывного стажа, и я ветеран труда», — пожаловался певец.

Саруханов также отметил, что получает дополнительно 30 тысяч рублей, что является государственной выплатой в знак признания его заслуг как артиста.

Сергей Жуков заявил, что хочет стать Заслуженным артистом РФ ради высокой пенсии

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина ежемесячно получает пенсию не менее 85 тысяч рублей. Эксперт уверен, что даже в случае завершения карьеры артистка не столкнётся с материальными трудностями. В будущем году исполнится 55 лет с начала её творческой деятельности. Многолетняя работа принесла Долиной множество государственных наград и звание народной артистки России, которые дают право на дополнительные льготы и выплаты для пенсионеров.

Наталья Демьянова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar