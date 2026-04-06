«У меня 50 лет беспрерывного стажа»: Игорь Саруханов пожаловался на маленькую пенсию

Известный музыкант Игорь Саруханов раскрыл размер своей пенсии. В интервью изданию NEWS.ru он сообщил, что ежемесячно получает 15 300 рублей. Заслуженный артист России подчеркнул, что этой суммы недостаточно для достойной жизни, не говоря уже о содержании семьи.

«Мне 70 лет. Мне пенсия сегодня пришла — 15 300, а у меня 50 лет непрерывного стажа, и я ветеран труда», — пожаловался певец.

Саруханов также отметил, что получает дополнительно 30 тысяч рублей, что является государственной выплатой в знак признания его заслуг как артиста.

Ранее сообщалось, что певица Лариса Долина ежемесячно получает пенсию не менее 85 тысяч рублей. Эксперт уверен, что даже в случае завершения карьеры артистка не столкнётся с материальными трудностями. В будущем году исполнится 55 лет с начала её творческой деятельности. Многолетняя работа принесла Долиной множество государственных наград и звание народной артистки России, которые дают право на дополнительные льготы и выплаты для пенсионеров.