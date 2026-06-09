«Партнёры по жизни»: Как Валерия и Иосиф Пригожин сохраняют огонь в паре спустя 22 года брака

Народная артистка России Валерия и её супруг Иосиф Пригожин вместе уже 22 года. Певица уверена: их союзу ничего не угрожает, потому что они друзья и партнёры во всех сферах жизни. Общие интересы, увлечение творчеством и полное доверие держат пару на плаву.

Певица Валерия раскрыла секрет долгого брака с Пригожиным. Видео © Пятый канал

«Мы очень надёжные оба человека, мы настоящие партнёры по жизни. Потому что семьи разбиваются как раз очень часто, когда нет общих интересов, когда по-настоящему не становятся друзьями. Да, любовь — понятно, да, страсть — всё хорошо, замечательно, но если ты не стал другом, то в долгую идти сложно», — поделилась она в беседе с Пятым каналом.

По словам Валерии, крепкие отношения не те, где отсутствуют конфликты. Между ней и мужем регулярно вспыхивают ссоры — это нормально, ведь у каждого свои взгляды, эмоции и характер. Однако ни одно противоречие ещё не стало поводом усомниться друг в друге.

В красивых жестах артистка не нуждается. Как призналась певица, спустя столько лет ей достаточно взглянуть в глаза супруга, чтобы понять: его сердце занято только ею.

«В нашем случае необязательно придумывать какие-то сцены со свечами, романтические выходы куда-то. Знаете, когда человек с утра просто смотрит на тебя глазами такими: «Боже, какая же ты у меня! Как же я счастлив, что ты со мной». Ну куда ещё круче дровишки? Тут уже ничего не надо другого абсолютно», — заключила звезда.

Ранее Life.ru рассказывал, что Валерия и Иосиф Пригожин вдвоём отметили 22 года совместной жизни. В честь годовщины артисты записали душевное видео в ресторане и решили провести этот день наедине.