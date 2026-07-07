Брэд Питт и Инес де Рамон официально подтвердили отношения, выложив нежные фото

Брэд Питт и его девушка Инес де Рамон подтвердили свои отношения в соцсетях. Они опубликовали романтичные фото перед тем, как отправиться на свадьбу Тейлор Свифт в Нью-Йорке.

Брэд Питт и Инес де Рамон. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / lauriezanoletti

Пара, которая встречается с 2022 года, была в одинаковых чёрных нарядах. Питт нежно обнимал свою молодую возлюбленную, а она выложила снимки в своих сторис. На одном из них актёр держит её на руках.

Звёздная свадьба Свифт и Трэвиса Келси прошла в Madison Square Garden. На мероприятии присутствовали десятки знаменитостей: Пол Маккартни, Стивен Спилберг, Том Хэнкс, Бейонсе, Джей Зи, Дуа Липа, Адам Сэндлер, Эд Ширан и другие.

Появление Питта на свадьбе совпало с его завершённым разводом с Анджелиной Джоли, который длился почти 10 лет. Однако инсайдеры сообщают, что звезда «Бойцовского клуба» не планирует жениться на Инес, несмотря на то что она стала частью его семьи и её обожают его родные.

У 62-летнего Питта шесть детей — трое приёмных и трое биологических. Ранее он был женат на Дженнифер Энистон, а 33-летняя де Рамон состояла в браке с актёром Полом Уэсли, но развелась в 2022 году.

Брэд Питт уже появлялся на публике с Инес де Рамон. Они вместе были на финале «Ролан Гаррос» в Париже, где с трибун наблюдали победу россиянки Мирры Андреевой.