Ещё один ребёнок Брэда Питта и Анджелины Джоли отказался от фамилии отца
Анджелина Джоли и Брэд Питт. Обложка © ТАСС / Zuma / Stephen Lock
Сын актёров Брэда Питта и Анджелины Джоли Нокс Джоли-Питт отказался от фамилии отца. Об этом сообщает издание Page Six со ссылкой на источник.
По данным СМИ, фамилия Питта отсутствует в аттестате выпускника Нокса. Ранее от фамилии отца отказались и некоторые другие дети бывшей звёздной пары.
У Брэда Питта и Анджелины Джоли шестеро детей. Пара рассталась в 2016 году, а бракоразводный процесс был окончательно завершён в 2024-м.
Напомним, одной из причин разрыва отношений назывались проблемы Питта с алкоголем. После развода бывшие супруги продолжили судебные споры вокруг совместного бизнеса — знаменитой французской винодельни Château Miraval. Затяжные судебные разбирательства негативно сказались на состоянии здоровья Анджелины Джоли.
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