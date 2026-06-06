Брэд Питт с возлюбленной увидели победу Андреевой на «Ролан Гаррос» с трибун

Финальный матч женского разряда «Ролан Гаррос» в Париже привлёк внимание не только спортивных болельщиков, но и голливудских звёзд. Среди зрителей на трибунах оказался актёр Брэд Питт вместе с Инес де Рамон.

Напомним, сегодня на корте «Филиппа Шатрие» прошёл решающий матч турнира между россиянкой Миррой Андреевой и польской теннисисткой Майей Хвалиньской. 19-летняя уроженка Красноярска не оставила шансов сопернице и выиграл первый турнир Большого шлема в карьере.

Брэд Питт и Инес де Рамон встречаются с конца 2022 года. Инес — дизайнер ювелирных украшений, вице-президент бренда Anita Ko, ранее была замужем за актером Полом Уэсли (развод оформлен в 2024 году). Пара впервые появилась на публике в ноябре 2022 года на концерте Боно. В феврале 2024 года они начали жить вместе. В сентябре 2024 года состоялся их первый выход на красную дорожку — на Венецианском кинофестивале. По информации инсайдеров, Питт не планирует вступать в новый брак.