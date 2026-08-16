«Не удивлена»: Анджелина Джоли знала, что Брэд Питт снова возьмётся за бутылку

Актриса Анджелина Джоли спокойно восприняла новость о том, что её бывший супруг Брэд Питт снова начал употреблять алкоголь после семи лет трезвости. Такие сведения передаёт The Mirror.

Инсайдеры утверждают, что Джоли давно допускала такой вариант. По её словам, полный отказ от спиртного не означает исчезновения внутренних проблем бывшего мужа. По словам приближённых, актриса не верит в его фундаментальные изменения и считает, что никакая трезвость не способна поменять суть человека.

«Анджелина не удивлена. Она пыталась предупредить людей. Она знала, что это всегда возможно», — говорится в материале.

Напомним, Питт отказался от алкоголя после расставания с Джоли в 2016 году. Тогда произошёл инцидент на борту частного самолёта, в ходе которого, по сообщениям, актёр устроил пьяную ссору с супругой и детьми. Сам Питт обвинения отрицал, а ФБР закрыло дело без последствий.

Через несколько дней после случившегося Джоли подала на развод, после чего начались многолетние судебные разбирательства об опеке и совместной винодельне во Франции. Сейчас Питт почти не общается со старшими детьми. В течение нескольких лет актёр посещал собрания Анонимных Алкоголиков и называл этот опыт невероятным, изменившим его жизнь.

Тем не менее ранее в интервью изданию Esquire Брэд Питт подтвердил, что впервые за семь лет снова начал употреблять алкоголь. Голливудская звезда отметил, что теперь строго следит за количеством выпитого. Такая самодисциплина необходима ему в профессиональной деятельности. Питт признался, что больше не хочет сталкиваться с последствиями алкогольных возлияний. По его словам, утро, испорченное похмельем, теряет всю свою привлекательность и уже не может быть по-настоящему интересным.