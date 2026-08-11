«Жизнь — огромный длинный минус»: Певица Слава объяснила возвращение к алкоголю

Певица Слава вернулась к алкоголю после нескольких месяцев трезвого образа жизни. Артистка решила отказаться от прежних ограничений во время отдыха с дочерью Александрой и показала произошедшее в соцсетях.

Последние месяцы исполнительница воздерживалась от спиртного, занималась спортом и проходила лечение. Однако на курорте Слава призналась, что трезвые будни наскучили ей.

«Жизнь — огромный длинный минус», — пошутила певица, рассуждая о недостатках отказа от алкоголя.

Певица Слава прервала трезвый образ жизни во время отдыха с дочерью. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / nastya_slava

После нескольких семейных роликов артистка добралась до содержимого гостиничного мини-бара. Между публикацией о минусах трезвой жизни и видео со спиртным прошло около часа.

При этом окончательно от здорового образа жизни Слава отказываться не стала. После развлечений певица присоединилась к челленджу Олега Газманова и попробовала выполнить отжимания.

Ранее певица Слава (Анастасия Сланевская), отдыхающая на Бали с дочерью Александрой Морозовой, опубликовала в блоге откровенное видео, на котором она выглядела нетрезвой и сбивчиво говорила о трендах. На записи артистка позировала на фоне виллы — сначала в красном купальнике с белой накидкой, затем в лёгком мини-платье пастельного оттенка с цветочным принтом.