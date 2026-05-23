Концерт певицы Славы в Германии отменили за два дня до выступления

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) не сможет выступить в Германии. По информации РИА «Новости», ссылающегося на её директора Николая Макарова, причиной отмены стало аннулирование шенгенской визы.

Предполагается, что это решение связано с публичной поддержкой артисткой курса президента РФ Владимира Путина. Виза, оформленная для выступления перед русскоязычной общиной через испанский визовый центр, была отозвана за два дня до предполагаемого события, но официальных причин аннулирования представители Славы не получили.

Директор Славы считает, что это было чисто политическое решение. Макаров удивляется, ведь певица столько раз выступала за границей и никогда ничего подобного не случалось.

Ранее продюсер Павел Рудченко усомнился в версии певицы Славы, заявившей, что инцидент в Пензе мог быть заранее спланированным скандалом. По его мнению, артистка могла попытаться таким образом смягчить общественную реакцию и улучшить собственный имидж после резонансного поведения.