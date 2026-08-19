«Проще начать, но сложнее остаться»: Валерия сравнила путь звёзд 90-х и молодых артистов

Молодым артистам сегодня гораздо проще заявить о себе, чем звёздам 1990-х и нулевых, уверена певица Валерия. По её словам, возможностей найти слушателя стало намного больше, а производство музыки подешевело и упростилось, в результате число исполнителей выросло до невероятных масштабов.

Артистка отметила, что раньше у музыкантов было значительно меньше способов пробиться к аудитории, однако технологии сняли многие прежние барьеры. Создавать музыку стало проще, но одновременно заметно выросла и конкуренция.

Изменился и сам слушатель. Молодое поколение привыкло к другому темпу потребления контента, поэтому дольше удерживать внимание публики становится сложнее. Ускорение затронуло не только музыку, но и восприятие искусства в целом.

Отдельным вызовом звезда назвала искусственный интеллект. Музыкальная индустрия уже столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны новых технологий, поэтому права артистов необходимо защищать на законодательном уровне, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

Ранее муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ИИ уже задаёт новые тренды в музыке и способен серьёзно конкурировать с певцами, композиторами и авторами. При этом он уверен, что технологии не смогут заменить харизму и живую энергию настоящего исполнителя.