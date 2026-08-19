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19 августа, 08:25

«Проще начать, но сложнее остаться»: Валерия сравнила путь звёзд 90-х и молодых артистов

Певица Валерия заявила, что молодым артистам значительно проще создавать музыку

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Обложка © РИА Новости / Юрий Кочетков

Молодым артистам сегодня гораздо проще заявить о себе, чем звёздам 1990-х и нулевых, уверена певица Валерия. По её словам, возможностей найти слушателя стало намного больше, а производство музыки подешевело и упростилось, в результате число исполнителей выросло до невероятных масштабов.

Артистка отметила, что раньше у музыкантов было значительно меньше способов пробиться к аудитории, однако технологии сняли многие прежние барьеры. Создавать музыку стало проще, но одновременно заметно выросла и конкуренция.

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Изменился и сам слушатель. Молодое поколение привыкло к другому темпу потребления контента, поэтому дольше удерживать внимание публики становится сложнее. Ускорение затронуло не только музыку, но и восприятие искусства в целом.

Отдельным вызовом звезда назвала искусственный интеллект. Музыкальная индустрия уже столкнулась с серьёзной конкуренцией со стороны новых технологий, поэтому права артистов необходимо защищать на законодательном уровне, подчеркнула собеседница «Вечерней Москвы».

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Ранее муж Валерии, продюсер Иосиф Пригожин заявил, что ИИ уже задаёт новые тренды в музыке и способен серьёзно конкурировать с певцами, композиторами и авторами. При этом он уверен, что технологии не смогут заменить харизму и живую энергию настоящего исполнителя.

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Борис Эльфанд
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