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15 июля, 09:39

«Душу не заменишь»: Иосиф Пригожин высказался о будущем нейросетей в музыке

Пригожин: ИИ задаёт тренды в музыке, но никогда не заменит харизму артистов

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Алексей Белкин / NEWS.ru

Нейросеть уже сегодня создаёт композиции, которые не под силу написать даже самому искусному автору, а сгенерированный вокал звучит безупречно и попадает в избранное. Однако в долгосрочной перспективе искусственный интеллект останется лишь грубым заменителем живого исполнителя, считает музыкальный продюсер Иосиф Пригожин.

По его словам, алгоритмы задают новые тренды и составляют серьёзную конкуренцию реальным артистам, композиторам и поэтам. Чарты нейросетевая музыка уже постепенно захватывает.

При этом собеседник Общественной Службы Новостей убеждён, что у сгенерированных песен нет души, в них не ощущается жизни. Именно поэтому машина неспособна стать полноценным соперником для человека.

Говоря о будущем индустрии, Пригожин допустил, что зрители начнут реже посещать живые концерты, ведь нейронка способна воспроизвести любое выступление и спеть любым голосом. Однако харизму, блеск в глазах и энергию настоящего артиста, по его мнению, технологии не победят никогда — по этим пунктам преимущество остаётся на стороне людей.

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Ранее Иосиф Пригожин осудил решение молдавского Минкульта внести российских артистов в «чёрный список», назвав культуру единственным инструментом, объединяющим людей. Он напомнил, что русский язык выживал даже под запретами, и признался, что не понимает мотивов Кишинёва. Продюсер добавил, что не приемлет деления стран на «дружественные» и «недружественные» в культурной сфере.

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Юрий Лысенко
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