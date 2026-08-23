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23 августа, 14:03

«Лицо отвисло»: Звезда «Кривого зеркала» Морозов раскрыл причину пластики

Юморист Александр Морозов признался, что решился на пластику ради новых ролей

Обложка © YouTube / Доктор Сайков

Обложка © YouTube / Доктор Сайков

Пластические операции помогают исправлять последствия похудения и расширять актёрский диапазон, рассказал звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов. Он подчеркнул, что проблемные зоны корректирует постепенно.

«Я же был большой, лицо у меня было большое, когда похудел на 80 килограммов, естественно, лицо тоже отвисло. Я постепенно и поэтапно убираю проблемные участки», — отметил юморист в беседе с «Абзацем».

Окончательный результат последней операции станет заметен примерно через четыре месяца. Артист рассчитывает, что омоложение позволит ему играть более молодых персонажей.

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Ранее Александр Морозов показал результат подтяжки лица и рассказал об интимной пластике. Артист признался, что операция на лице продолжалась шесть часов, а сейчас он проходит восстановление.

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Борис Эльфанд
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