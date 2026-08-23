«Лицо отвисло»: Звезда «Кривого зеркала» Морозов раскрыл причину пластики
Юморист Александр Морозов признался, что решился на пластику ради новых ролей
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Пластические операции помогают исправлять последствия похудения и расширять актёрский диапазон, рассказал звезда «Кривого зеркала» Александр Морозов. Он подчеркнул, что проблемные зоны корректирует постепенно.
«Я же был большой, лицо у меня было большое, когда похудел на 80 килограммов, естественно, лицо тоже отвисло. Я постепенно и поэтапно убираю проблемные участки», — отметил юморист в беседе с «Абзацем».
Окончательный результат последней операции станет заметен примерно через четыре месяца. Артист рассчитывает, что омоложение позволит ему играть более молодых персонажей.
Ранее Александр Морозов показал результат подтяжки лица и рассказал об интимной пластике. Артист признался, что операция на лице продолжалась шесть часов, а сейчас он проходит восстановление.
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