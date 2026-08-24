«Лужники» готовы рассмотреть возможность проведения концерта Канье Уэста вместо «Газпром Арены»

Московские «Лужники» готовы рассмотреть возможность проведения концерта американского рэпера Канье Уэста вместо отказавшейся от шоу «Газпром Арены». Об этом генеральный директор московской площадки Павел Поселёнов заявил Mash.

«Если организатор к нам обратится, то мы будем рассматривать их предложение», — сообщил он.

Вопрос о переносе возник после заявления «Газпром Арены» об отсутствии договора на проведение выступлений. Руководство стадиона указало, что без этого документа концерты 10 и 11 октября состояться на площадке не могут.

Как сообщали организаторы из агентства Say Agency, проект договора им направили ранее, а подписать его стороны должны были до 27 августа. При этом продажа билетов началась ещё до окончательного оформления документов.

Именно этот шаг мог вызвать вопросы у «Газпром Арены», утверждает «Mash на Мойке». Официально причину отказа представители стадиона не называли.

По информации Telegram-канала, возможность подписания договора ещё сохраняется. Однако вероятность полной отмены концерта пока оценивается выше.

Напомним, 17 августа было объявлено, что 10 и 11 октября Канье Уэст даст концерты на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты раскупили примерно за час после анонса, при этом самые доступные места исчезли буквально за считанные минуты.