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Регион
24 августа, 16:21

«Лужники» готовы рассмотреть возможность проведения концерта Канье Уэста вместо «Газпром Арены»

Mash: Гендиректор «Лужников» заявил о готовности принять концерт Канье Уэста

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DKSStyle

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / DKSStyle

Московские «Лужники» готовы рассмотреть возможность проведения концерта американского рэпера Канье Уэста вместо отказавшейся от шоу «Газпром Арены». Об этом генеральный директор московской площадки Павел Поселёнов заявил Mash.

«Если организатор к нам обратится, то мы будем рассматривать их предложение», — сообщил он.

Вопрос о переносе возник после заявления «Газпром Арены» об отсутствии договора на проведение выступлений. Руководство стадиона указало, что без этого документа концерты 10 и 11 октября состояться на площадке не могут.

Как сообщали организаторы из агентства Say Agency, проект договора им направили ранее, а подписать его стороны должны были до 27 августа. При этом продажа билетов началась ещё до окончательного оформления документов.

Именно этот шаг мог вызвать вопросы у «Газпром Арены», утверждает «Mash на Мойке». Официально причину отказа представители стадиона не называли.

По информации Telegram-канала, возможность подписания договора ещё сохраняется. Однако вероятность полной отмены концерта пока оценивается выше.

Организаторы концертов Канье Уэста в России выступили с официальным заявлением
Организаторы концертов Канье Уэста в России выступили с официальным заявлением

Напомним, 17 августа было объявлено, что 10 и 11 октября Канье Уэст даст концерты на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге. Билеты раскупили примерно за час после анонса, при этом самые доступные места исчезли буквально за считанные минуты.

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Юрий Лысенко
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