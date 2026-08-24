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Регион
24 августа, 15:36

Организаторы концертов Канье Уэста в России выступили с официальным заявлением

Say Agency: Договор на проведение шоу Уэста должен быть подписан до 27 августа

Обложка © ТАСС / imageSPACE via www.imago-images.de

Обложка © ТАСС / imageSPACE via www.imago-images.de

Организаторы концертов Канье Уэста в России — Say Agency — выступили с официальным заявлением после отказа «Газпром Арены» от проведения шоу.

Там отметили, что площадка сама согласовала официальное письмо об анонсе концерта YE в Санкт-Петербурге, договор аренды должен был быть подписан до 27 августа.

«Публикации на ресурсах площадки никак не согласованы с нами. Арена не уведомляла о своих заявлениях наше концертное агентство, мы узнали вместе с Вами из СМИ», — заявили в агентстве.

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Напомним, ранее сообщалось, что Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. Информацию подтвердила площадка, организаторы и менеджер артиста. Продажа билетов стартовала 17 августа, в тот же день почти все были раскуплены. А 24 августа площадка официально заявила, что концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — никаких договоров для проведения мероприятия не заключалось.

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Александра Вишнякова
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