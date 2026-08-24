Концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится
«Газпром Арена» отказалась проводить концерт Канье Уэста
Обложка © ТАСС / Jordan Strauss / АР
Концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — площадка официально заявила, что не является и не являлась организатором шоу в Санкт-Петербурге, и договор на аренду для проведения мероприятия не заключался.
«Газпром арена» никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале стадиона.
Там добавили, что организатором мероприятия является московское концертное агентство Say Agency.
Напомним, ранее официально сообщалось, что Канье Уэст выступит на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября 2026 года. После нескольких лет слухов и несостоявшихся анонсов, наконец, появилось подтверждение и площадки, и менеджера артиста, а продажа билетов стартовала 17 августа. Организаторы установили широкий диапазон стоимости — от 9 до 160 тысяч рублей. Однако спустя час после анонса почти все они были раскуплены, и в дело вступили перекупы. Цены на аренду жилья и отели тоже взлетели.
Кстати, сообщалось, что Ye выбрал Петербург именно из-за «Газпром Арены» на Крестовском острове — там крыша закрывается, и зрителям будет комфортно при любой погоде.
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