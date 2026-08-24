Концерт Канье Уэста на «Газпром Арене» не состоится — площадка официально заявила, что не является и не являлась организатором шоу в Санкт-Петербурге, и договор на аренду для проведения мероприятия не заключался.

«Газпром арена» никаких договоров по аренде стадиона для проведения мероприятия не подписывала. Такого договора нет. Соответственно концерт не может состояться на нашей площадке», — говорится в сообщении в официальном телеграм-канале стадиона.

Там добавили, что организатором мероприятия является московское концертное агентство Say Agency.