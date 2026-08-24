«Чего???» Организатор шоу Канье Уэста шокирована отменой концерта на «Газпром Арене»

Директор Say Agency Анна Субчева была шокирована новостью о том, что «Газпром Арена» не примет концерт американского рэпера Канье Уэста. Подробности разговора с представителем агентства приводит телеграм-канал «Осторожно, новости».

Выяснилось, что площадка отказалась проводить мероприятие, однако организаторы выступления ничего об этом не знали. Субчева столкнулась с этой информацией только когда ей позвонила журналистка. Первой реакцией директора стал возглас: «Чего???».

По голосу собеседницы было понятно: решение администрации стадиона застало её врасплох. Она явно не ожидала, что площадка могла публично объявить об отмене шоу без предварительного уведомления агентства.

Во время беседы корреспондент попыталась выяснить, существовал ли между сторонами юридически оформленный контракт на аренду объекта. Этот вопрос стал последним в диалоге.

Договаривать Субчева не стала, она прекратила разговор и бросила трубку. Получить какие-либо пояснения о дальнейшей судьбе мероприятия не удалось.

Ситуация выглядит неоднозначно: площадка заявила об отказе, а официальное агентство-организатор оказалось не готово к такому повороту.

Напомним, американский рэпер Канье Уэст (Ye) должен был дать два концерта в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 10 и 11 октября 2026 года. Предполагалось, что это выступление станет его первым сольным концертом в России и крупнейшим шоу западного артиста в стране с 2022 года. Заявленный разброс цен впечатлял: от 9 до 160 тысяч рублей. Но ажиотаж сделал свое дело — спустя час билетов уже не было. Инициативу тут же перехватили перекупщики. Вслед за билетами подорожали отели и съёмное жилье.