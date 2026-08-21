В Роспатент поступила заявка на регистрацию товарного знака «Kanye West»

Имя Канье Уэста хотят официально зарегистрировать как товарный знак в России. Соответствующая заявка появилась в базе Роспатента: её подал некий Роман Масленников. К слову, это не первая его попытка закрепить за собой права на бренды — ранее он пытался зарегистрировать «Дух Анкориджа», пишет РИА «Новости».

Под торговой маркой «Kanye West» будет осуществляться коммерческая деятельность, включающая реализацию аудиозаписей на физических и цифровых носителях, производство и продажу предметов одежды и обуви, а также организацию музыкальных мероприятий и выпуск профильной продукции.

Напомним, Канье Уэст выступит в России 10 и 11 октября 2026 года. Где купить билеты на концерты в Петербурге, сколько они стоят и что известно о программе и концерте в Москве, выяснил Life.ru.