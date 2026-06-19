Один персонаж и миллион сожалений: 5 ролей, которые едва не стоили актёрам всей карьеры

Одни роли делают актёров звёздами, другие — превращают их в заложников одного образа. Почему после «Шоугёлз» Элизабет Беркли перестали воспринимать всерьёз, как Джа-Джа Бинкс ударил по карьере Ахмеда Беста и почему Джек Глисон после «Игры престолов» почти исчез с экранов? Life.ru вспоминает 5 актёров, для которых всего одна роль стала чёрным пятном во всей карьере.

Элизабет Беркли — Номи Мэлоун в «Шоугёлз»

Элизабет Беркли в роли Номи Мэлоун в фильме «Шоугёлз» (1995). Фото © Кадр из фильма «Шоугёлз», режиссёр Пол Верховен, сценарист Джо Эстерхаз / Kinopoisk

До «Шоугёлз» Элизабет Беркли знали совсем другой. Для американских зрителей она была Джесси Спано из молодёжного сериала «Спасённые звонком» — правильная, энергичная, узнаваемая телевизионная девочка из 90-х. Но Беркли захотела резко сменить амплуа. И выбрала для этого фильм Пола Верховена «Шоугёлз» — провокационную историю о танцовщице Номи Мэлоун, которая приезжает в Лас-Вегас, чтобы пробиться наверх любой ценой. По замыслу это должна была быть жёсткая сатира на шоу-бизнес, секс, власть и американскую мечту. На практике зрители и критики увидели совсем другое: скандальную эротическую драму, которую тут же начали разбирать на мемы, издёвки и унизительные рецензии.

Самым удобным объектом для насмешек стала именно Беркли. Её игра казалась многим слишком резкой, громкой и чрезмерной. Но в этом и был парадокс, Верховен снимал мир, где всё чрезмерно, просто удар приняла не система, а молодая актриса, которая поверила, что рискнёт и выиграет. После «Шоугёлз» актриса продолжила сниматься, но большого карьерного рывка уже не случилось. Она появлялась в сериалах, брала второстепенные роли, возвращалась к образу Джесси Спано, но того статуса, который мог бы быть после успешного перехода из подросткового ТВ во взрослое кино, так и не получила.

Ахмед Бест — Джа-Джа Бинкс в «Скрытой угрозе»

Ахмед Бест в роли Джа-Джа Бинкса в фильме «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза» (1999). Фото © Кадр из фильма «Мандалорец», режиссёр Рик Фамуйива и др. / Kinopoisk. Фото © Кадр из фильма «Звёздные войны: Эпизод I — Скрытая угроза», режиссёр Джордж Лукас, сценарист Джордж Лукас / Kinopoisk

Когда Ахмед Бест получил роль Джа-Джа Бинкса в «Звёздных войнах», это казалось билетом в бессмертие. Молодой артист, танцор, участник Stomp, оказался внутри главной фантастической франшизы мира. Более того, он стал частью технологического прорыва: Джа-Джа был одним из первых крупных персонажей в игровом кино, созданных с помощью motion capture.

«Скрытая угроза» вышла в 1999 году, когда ожидания были почти невозможными. Зрители ждали возвращения мифа, детства, Дарта Вейдера, великой космической трагедии. А получили среди прочего неуклюжего гунгана с комедийной пластикой и странной речью. Джа-Джа задумывался как персонаж для семейной аудитории, но быстро стал главным раздражителем для взрослых фанатов.

Проблема была не только в критике героя. Удар полетел в человека за цифровой маской. Беста начали обвинять в том, что он «испортил» фильм, хотя актёр сделал ровно то, для чего его наняли: сыграл физически сложную роль, дал персонажу движения, голос, интонации. Но фанатская злость редко разбирает, где сценарий, где режиссура, а где исполнитель. Для Беста это стало тяжёлым психологическим испытанием. Позже он рассказывал, что после волны ненависти пережил один из самых тёмных периодов жизни. В Голливуде ему тоже не стало проще: вместо того чтобы стать человеком, открывшим новую эпоху актёрской игры для цифровых персонажей, он оказался актёром, чьё имя на годы прилипло к слову «провал».

Джек Глисон — Джоффри Баратеон в «Игре престолов»

Джек Глисон в роли Джоффри Баратеона в сериале «Игра престолов» (2011–2019). Фото © Кадр из фильма «Игра престолов», режиссёр Дэвид Наттер и др. / Kinopoisk

Глисон сыграл одного из самых мерзких персонажей телевидения XXI века. Юный король Джоффри был трусливым, капризным и жестоким. Он вызывал у зрителей почти физическое отвращение. А это, если вдуматься, высшая оценка актёрской работы! Глисон так точно попал в образ избалованного чудовища, что публика начала ждать смерти его персонажа в сериале с таким же азартом, с каким обычно ждут спасения любимого героя.

После ухода Джоффри из сериала Глисон почти исчез с экранов. Вокруг этого быстро возник миф: якобы фанатская ненависть заставила его бросить актёрство. Сам Джек позже объяснял иначе: он снимался с детства, устал от публичности и просто перестал получать прежнее удовольствие от кино.

Тейлор Лотнер — «Погоня»

Тейлор Лотнер в роли Нэйтана Прайса в фильме «Погоня» (2011). Фото © Кадр из фильма «Погоня», режиссёр Джон Синглтон и др. / Kinopoisk

После «Сумерек» Тейлор Лотнер был мировой подростковой звездой. Но Голливуду нужно было понять, сможет ли он быть интересен зрителям без роли Джейкоба. Фильм «Погоня» должен был сделать из Лотнера самостоятельную экшен-звезду. Ставка была серьёзной: погони, драки, заговоры, главный герой в центре истории. Но картина получила слабые отзывы и не стала прорывом.

После этого индустрия быстро охладела к актёру. Тейлор Лотнер продолжил сниматься, но статус новой большой звезды потерял. «Погоня» не только уничтожила его карьеру, но и показала, что популярность внутри одного проекта не гарантирует успеха вне франшизы.

Алисия Сильверстоун — Бэтгёрл в «Бэтмене и Робине»

Алисия Сильверстоун в роли Бэтгёрл в фильме «Бэтмен и Робин» (1997). Фото © Кадр из фильма «Бэтмен и Робин», режиссёр Джоэл Шумахер и др. / Kinopoisk

После «Бестолковых» Алисия Сильверстоун считалась одной из самых перспективных молодых актрис Голливуда. Роль Бэтгёрл в крупном супергеройском фильме должна была укрепить её статус. Но «Бэтмен и Робин» стал одним из самых громких провалов 90-х. Фильм ругали почти за всё: стиль, диалоги, костюмы, сюжет. Сильверстоун досталось особенно сильно, её критиковали не только за игру, но и за внешность.

Для актрисы это стало болезненным опытом. Она продолжила сниматься, но путь к статусу большой голливудской звезды фактически оборвался. Позже Сильверстоун признавалась, что после этого фильма надолго потеряла любовь к актёрству.

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