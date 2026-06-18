День рождения Ирины Пеговой: как актриса стала одной из самых народных звёзд нового российского кино
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18 июня 2026 народной артистке Ирине Пеговой исполняется 48 лет. Life.ru предлагает вспомнить, как актриса прошла путь от театрального училища до самого узнаваемого лица российского кино и сериалов, а главное, в чём секрет талантливой игры как на сцене, так и в кино.
Главное об Ирине Пеговой 2026: 18 июня — день рождения народной артистки. Фильмы, сериалы, биография и личная жизнь актрисы. Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Алексей Смагин, © Magnific
18 июня 2026 года Ирине Пеговой исполняется 48 лет. Многие знают актрису по сериалам «Акушерка» и фильму «Прогулка», кто-то помнит её как звезду МХТ имени Чехова и артистку, которая умеет быть на экране одновременно сильной, смешной, уязвимой и очень своей. Ко дню рождения Ирины Пеговой Life.ru решил вспомнить, как актриса прошла путь от Нижегородского театрального училища до узнаваемого лица российского кино и сериалов. Вы с нами?
Детство в Выксе и дорога к сцене
18 июня — день рождения Ирины Пеговой: биография, карьера, работа в театре и чем актриса занимается сейчас? Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pegovairina
Ирина Пегова родилась 18 июня 1978 года в Выксе Горьковской области, ныне Нижегородская область. В биографии актрисы были музыка, школьная сцена, интерес к пению и постепенное понимание того, что её профессия должна быть связана со сценой. После школы будущая актриса поступила в Нижегородское театральное училище. Там её заметил режиссёр Пётр Фоменко, а в 1997 году Пегова уехала в Москву и поступила в ГИТИС на актёрско-режиссёрский курс Петра Наумовича. Для молодой девушки из региона это был резкий поворот, но именно он определил всю дальнейшую карьеру.
В 2001 году девушка окончила университет и была принята в «Мастерскую Петра Фоменко». Театр стал для неё не формальной ступенью перед кино, а настоящей школой. Позже актриса пришла в МХТ имени А. П. Чехова, где играет до сих пор.
«Прогулка»: роль, после которой её узнала страна
Фильм «Прогулка», 2003 год: фильмография Ирины Пеговой. Фото © «Прогулка», режиссёр Алексей Учитель, сценарист Авдотья Смирнова / Kinopoisk
В кино Ирина Пегова громко заявила о себе в 2003 году, когда вышел фильм Алексея Учителя «Прогулка». Её героиня Оля была живой, быстрой, непредсказуемой и совсем не похожей на привычный образ «девушки из кино». В этой роли было много воздуха, городской энергии и человеческой непосредственности.
Картина стала важной для нового российского кино начала 2000-х. Пегова получила за неё «Золотого орла» и из театральной актрисы превратилась в артистку, которую стали узнавать зрители по всей стране. Затем был фильм «Космос как предчувствие» 2005 года, снова работа с Алексеем Учителем и новый уровень профессионального доверия. Однако Пегова не застряла в образе романтичной девушки и быстро доказала, что может играть драму, комедию, мелодраму, исторический сериал и детектив. В общей сложности у Ирины Пеговой насчитывается около 135 работ в кино.
Театр, награды и статус народной артистки
Ирина Пегова продолжает играть в МХТ имени Чехова и в 2024 году получила звание народной артистки России. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
В 2024 году Ирине Пеговой присвоили звание народной артистки России. К этому моменту за плечами актрисы уже были десятки ролей, театральные премии и устойчивая репутация талантливой артистки. Сейчас Пегова остаётся в труппе МХТ имени Чехова. В репертуаре театра с её участием указаны спектакли «Дон Кихот», «Истории любви», «Жил. Был. Дом.», «Авлабар, или Новая Ханума», «Бег», «Конёк-Горбунок» и другие постановки. Для поклонников это важная часть ответа на вопрос, где Ирина Пегова сейчас: она не только снимается, но и регулярно выходит на сцену.
Но и до 2024-го актриса получала награды за роли. Например, в 2003 году Ирина получила кинопремию «Золотой орёл» за лучшую женскую роль в фильме «Прогулка». В том же году артистка была удостоена премии кинофестиваля «Окно в Европу». В 2008 году стала лауреатом премии Олега Табакова «За труднейшую роль Москвы Честновой в спектакле «Рассказ о счастливой Москве». А в 2026-м Пегова получила приз зрительских симпатий «За женскую роль» в фильме «Сдаётся дом со всеми неудобствами». Всего у артистки более десяти творческих наград, что только подтверждает талант Ирины.
Личная жизнь Ирины Пеговой: Дмитрий Орлов, дочь и Сергей Марин
Ирина Пегова: личная жизнь, дочь и слухи о романе с Сергеем Мариным. Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / pegovairina
Что интересно, Ирина Пегова редко комментирует свою личную жизнь. Она, в отличие от многих публичных персон, не делает отношения отдельным проектом и не превращает семью в постоянный инфоповод. Но мы знаем, что в период с 2005-го по 2011 год актриса состояла в браке с актёром и режиссёром Дмитрием Орловым. Кстати, нередко поклонников интересуют и дети Ирины Пеговой, однако известно, что у актрисы одна дочь Татьяна. Но подробности её жизни Пегова раскрывает с осторожностью.
Отдельная тема последних лет — Ирина Пегова и Сергей Марин. Ходят слухи, что их роман начался после совместной работы. В 2026 году обсуждались слухи о возможной свадьбе: поводом стали фотографии, на которых поклонники заметили кольцо. Однако официального подтверждения брака не было. Сама актриса, как мы писали ранее, не спешит превращать личную жизнь в ток-шоу, и это одна из причин, почему зрители относятся к ней с доверием.
Лучшие фильмы и сериалы с Ириной Пеговой
Лучшие фильмы с Ириной Пеговой: от «Прогулки» до сериала «Годунов». Фото © «Годунов», режиссёр Алексей Андрианов, сценаристы Илья Тилькин, Николай Борисов / Kinopoisk
Если речь заходит о фильмах и сериалах с участием Ирины Пеговой, то чаще всего фанаты вспоминают «Прогулку», «Космос как предчувствие», «Экипаж», «Родные» и «Мой дед». Но фильмография актрисы гораздо шире, в ней есть камерные истории, крупные телевизионные проекты, комедии и картины, где Пегова появляется не ради статуса, а ради точной роли.
Главные роли Ирины Пеговой в кино и на телевидении:
- «Прогулка» — фильм, который открыл актрису широкой аудитории;
- «Космос как предчувствие» — драма Алексея Учителя о времени, мечтах и внутреннем одиночестве;
- «Подруга особого назначения» — детективная история с яркой героиней в центре сюжета;
- «Ликвидация» — один из самых заметных российских сериалов 2000-х;
- «Маша в законе» — сериал о женщине, которая резко меняет профессию и жизнь;
- «Татьянина ночь» — мелодраматический сериал, укрепивший её популярность у телезрителей;
- «Акушерка» — проект, где Пегова сыграла врача Татьяну Скворцову;
- «Годунов» — исторический сериал с сильным актёрским ансамблем;
- «Цыплёнок жареный» — ретросериал о Петрограде 1920-х;
- «Галка и Гамаюн» — детектив с двумя женскими характерами в центре сюжета.
Одно из качеств актрисы — умение сделать персонажа понятным даже в небольшом экранном времени. Её героини редко выглядят декоративно. Они действуют, спорят, ошибаются, любят, принимают решения и часто становятся эмоциональной опорой истории.
Чем занимается Ирина Пегова сейчас?
Чем сейчас занимается Ирина Пегова? Работа в кино, сериалах и театре. Фото © ТАСС / Алексей Смагин
В 2026 году Ирина Пегова продолжает работать в кино, сериалах и театре. В её случае слово «сейчас» не означает резкий новый этап или возвращение после паузы. Она и не уходила. Просто вокруг актрисы снова совпало сразу несколько инфоповодов: день рождения, роли, личная жизнь, слухи о свадьбе.
В профессиональном плане Пегова остаётся одной из тех актрис, которые одинаково уверенно существуют в авторском кино, массовом сериале и театре. Для российского зрителя это редкое сочетание. Она не потерялась после первого громкого успеха, не стала заложницей одного образа и не ушла в бесконечное самоповторение. Её «народность» не в громком звании, хотя оно у неё уже есть. Она в том, что зритель узнаёт в её героинях знакомых женщин: врачей, матерей, подруг, соседок, начальниц, одиноких и сильных, смешных и уставших, романтичных и практичных. Пегова умеет играть людей, а не функции в сценарии.
В 2026 году Ирине Пеговой 48 лет, и она встречает эту дату в статусе народной артистки России, востребованной актрисы театра и кино, а также женщины, о личной жизни которой по-прежнему говорят больше, чем она сама. Кстати, недавно Life.ru рассказал про 5 российских звёзд, кто после 40 без семьи и детей. Что это? Тяжёлый характер, судьба или жирные запросы?
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