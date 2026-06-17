Письмо от Эпштейна, честность и новая внешность: как менялась Дана Борисова, которой стукнуло 50 лет Оглавление Детство в Норильске и первые шаги на телевидении «Армейский магазин»: образ, который запомнила страна Обложка Playboy и статус секс-символа После «Армейского магазина»: НТВ, Первый канал, РБК и реалити-шоу Личная жизнь Даны Борисовой и дочь Полина Зависимость и лечение в Таиланде Юбилей у Малахова: Дана снова в центре внимания Для зумеров она скандальная шоувумен, а для миллениалов — нежная ведущая «Армейского магазина». Как селебрити связана с Эпштейном и почему выглядит так хорошо сегодня? Вспоминаем вместе с Life.ru, как менялась Дана Борисова, которой недавно исполнилось 50 лет. 17 июня, 14:30 Дана Борисова отметила 50-летие: как изменилась звезда «Армейского магазина». Обложка © ChatGPT

13 июня 2026 года Дана Борисова отметила 50-летие! Для зрителей старшего поколения она навсегда осталась той самой блондинкой из «Армейского магазина» — улыбчивой, хрупкой, почти игрушечной ведущей, которая в 90-е стала одним из самых узнаваемых лиц российского телевидения. Но к юбилею Борисова подошла уже совсем в другом статусе: не просто как теледива из прошлого, а как женщина, которая пережила славу, скандалы, зависимость, реабилитацию, сложные отношения с дочерью и публичное переосмысление собственной жизни. Life.ru предлагает вспомнить, как менялся образ Даны за всю карьеру на телевидении — от юной ведущей с «армейской» программы до взрослой женщины, которая не боится своего возраста!

Детство в Норильске и первые шаги на телевидении

Сколько лет Дане Борисовой: биография, карьера, Джеффри Эпштейн и зависимости. Фото © ТАСС / Юрий Самолыго

Дана Борисова родилась 13 июня 1976 года в Мозыре (Белорусская ССР). Вскоре после её рождения семья переехала в Норильск, где и прошло детство будущей телеведущей. Родители девушки не были связаны с шоу-бизнесом, а вот у Даны интерес к ТВ и шоу-бизнесу появился ещё в школьные годы.

В старших классах она прошла отбор в класс телевизионной журналистики при Норильской ГТРК и начала работать в эфире. Дана вела молодёжную программу, читала телепрограмму, появлялась в прямом эфире. То есть в кадр девушка попала неслучайно и не «только за внешность», как позже любили писать критики. К моменту переезда в Москву у неё уже был опыт работы на телевидении. После школы Борисова поступила на факультет журналистики МГУ. Но учёба быстро отошла на второй план, поскольку уже на первом курсе она получила предложение, которое сделало её знаменитой.

«Армейский магазин»: образ, который запомнила страна

Дана Борисова отмечает 50-летие: как изменилась звезда «Армейского магазина». Фото © YouTube / Группа «Лицей» official channel

В 1993 году Дана стала ведущей программы «Армейский магазин». Для юной студентки это был резкий карьерный взлёт, вчера она работала на региональном телевидении, а уже сегодня ездила по воинским частям, брала интервью у солдат и появлялась на федеральном канале.

Передача была посвящена армии, технике, службе, военной теме, а в кадре сияла светловолосая девушка с мягкой улыбкой, которая выглядела максимально далёкой от казарменной строгости. Именно этот контраст и сработал. Дана Борисова быстро стала любимицей аудитории, а для многих военнослужащих телеведущая стала настоящим символом 1990-х.

Обложка Playboy и статус секс-символа

Образ Даны Борисовой с годами изменился: от телеблондинки 1990-х до героини откровенных интервью. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов

Но не только «Армейский магазин» прославил Дану. Настоящий пик популярности Борисовой пришёлся на вторую половину 1990-х. В феврале 1997 года она появилась на обложке мужского журнала Playboy. Для телеведущей федерального канала это было смелым шагом, особенно с учётом того, что знали девушку именно по программе с военной тематикой.

После этой съёмки Борисовой стали уделять ещё больше внимания. Телеведущую обсуждали в прессе, приглашали на интервью, называли одной из самых красивых ведущих страны. Образ милой блондинки из «Армейского магазина» постепенно превратился в образ секс-символа. Сама же Дана уже в 2026 году на ток-шоу «Малахов» призналась, что она уже не та беззаботная девушка, что снималась для откровенного журнала. Однако телеведущая отметила, что рада такому старту своей карьеры в прошлом.

После «Армейского магазина»: НТВ, Первый канал, РБК и реалити-шоу

Юбилей Даны Борисовой стал поводом вспомнить её карьеру, личную жизнь и борьбу с зависимостью. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Хотя многие до сих пор связывают Борисову только с «Армейским магазином», её карьера не ограничивалась одной программой. Кстати, сама телеведущая отмечала, что ей нравится, когда её узнают не по военной передаче, а по программе «Принцип домино». Так что после ухода из «Армейского магазина» она появлялась в разных форматах. Например, в 2003–2004 годах Дана Борисова была одной из ведущих дневного ток-шоу «Город женщин». Позже работала на НТВ в уже упомянутой передаче «Принцип домино», а затем несколько лет вела «Сегодня утром». В начале 2012 года она стала ведущей «Делового утра» на РБК.

Личная жизнь Даны Борисовой и дочь Полина

Дана Борисова отмечает 50-летие: как изменилась звезда «Армейского магазина». Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

В середине 2000-х Борисова состояла в отношениях с бизнесменом Максимом Аксёновым. В августе 2007 года у пары родилась дочь Полина. Отношения с отцом ребёнка закончились расставанием, а тема дочери на долгие годы стала одной из самых болезненных в жизни телеведущей. В 2015 году Дана вышла замуж за бизнесмена Андрея Трощенко, однако брак оказался недолгим. Уже весной 2016 года Борисова подала на развод, который был официально оформлен в одностороннем порядке через мирового судью.

Позже в СМИ неоднократно обсуждались отношения Борисовой с дочерью. Особенно остро эта тема звучала в период реабилитации звезды, когда Полина жила с отцом. Сама Дана после лечения говорила, что пытается восстановить отношения с дочерью и наладить семейную жизнь. Но что же за лечение проходила телеведущая?

Зависимость и лечение в Таиланде

Телеведущая Дана Борисова прошла путь от секс-символа 1990-х до автора откровенной автобиографии. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Один из самых тяжёлых этапов в биографии Борисовой стал 2017 год. Тогда стало известно о её алкогольной и наркотической зависимостях. Конечно же, такая проблема не осталась незамеченной, практически вся страна обсуждала пагубные привычки шоувумен. После этого при участии Андрея Малахова и близких Борисову отправили на лечение в специализированную клинику в Таиланде. Реабилитация проходила на острове Самуи.

Сама Дана не отрицала проблему и говорила о зависимостях открыто. В 2020 году вышла её автобиографическая книга «Жизнь под кайфом», где Борисова рассказала о прошлом, пагубных привычках, лечении, отношениях с мужчинами и попытке вернуться к трезвой жизни. Этот период изменил и её публичный образ. Раньше Дану Борисову часто воспринимали как героиню глянца, а после реабилитации — как человека, который прошёл через зависимость и пытается говорить об этом без прикрас. Для кого-то её откровенность стала способом снова попасть в новости, для других — примером того, что даже после тяжёлого падения можно продолжать жить и работать.

Юбилей у Малахова: Дана снова в центре внимания

В эфире у Андрея Малахова Дана Борисова рассказала о неожиданном письме от Джеффри Эпштейна. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / danaborisova_official

Как мы уже писали, к 50-летию Борисовой у Андрея Малахова вышел выпуск, посвящённый телеведущей. В студии Дана появилась обновлённой и уверенной — в элегантном образе, с длинными волосами и ярким макияжем. В эфире она говорила о возрасте, внешности и о том, что не ощущает себя на 50 лет. Для Даны Борисовой это был не просто праздничный выпуск. Скорее попытка подвести итог, показать, что она пережила тяжёлые годы, но не исчезла из публичного пространства. Телеведущая по-прежнему вызывает интерес и как звезда 1990-х, и как героиня светской хроники, и как человек, чья биография давно вышла за рамки обычной телевизионной карьеры.

В эфире у Андрея Малахова Дана Борисова рассказала о неожиданном письме от Джеффри Эпштейна. Фото © smotrim.ru

Кстати, в первых минутах ток-шоу телеведущая рассказала интересный факт: в 2012 году она получила письмо от того самого Джеффри Эпштейна, который звал девушку на очередную вечеринку... Но на тот момент, как рассказала сама телеведущая, она ничего не поняла, проигнорировала приглашение и никуда не поехала. «Обнаружила письмо от небезызвестного персонажа. Эпштейн приглашал меня на свою вечеринку. Правда, я понятия не имела, что это такое. Обещал, что мне очень понравится на его прекрасном острове, что он сделает всё, чтобы я была счастлива. И сейчас, конечно, эта информация заставляет меня смущаться», — прокомментировала этот случай Дана.

Можно по-разному относиться к Дане Борисовой, но её история точно не укладывается в простую формулу «бывшая телеведущая». Она была звездой 90-х, секс-символом, участницей реалити, героиней ток-шоу, пациенткой реабилитационного центра, автором автобиографии и женщиной, которая публично признала свои проблемы. Кстати, недавно Life.ru рассказал про 5 российских звёзд, кто после 40 без семьи и детей. Что это? Тяжёлый характер, судьба или жирные запросы?

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Авторы Софья Кузнецова