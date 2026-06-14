Тяжёлый характер, судьба или жирные запросы: 5 российских звёзд, кто после 40 без семьи и детей Оглавление Настасья Самбурская: свобода или характер Ольга Бузова: шоу-бизнес вместо свадьбы Наталья Рудова: не хочет быть прачкой и поваром Анжелика Каширина: выбрала карьеру вместо мужа Максим Аверин: холостяк по убеждению Красота, талант, успех на сцене, в кино или на телеэкране не всегда идёт рука об руку с личным счастьем. Некоторые российские звёзды до сих пор не обзавелись семьёй и детьми. И на то, как считают поклонники, есть причины. 13 июня, 21:45 Яркие, но одинокие: почему эти звёзды пока так и не нашли свою половинку. Коллаж © Life.ru Фото © Life.ru, © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya, © VK / Максим Аверин

Настасья Самбурская: свобода или характер

39-летняя Настасья Самбурская — яркая и харизматичная актриса, чья карьера развивается стремительно. Однако в личной жизни всё не так однозначно. Официально она была замужем лишь однажды. Её брак с белорусским актёром Кириллом Дыцевичем продлился всего два месяца.

Настасья Самбурская прямо говорила, что пока не хочет замуж. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / samburskaya

Сама Настасья не скрывает, что получала предложения руки и сердца и встречала надёжных мужчин. Но каждый раз отказывалась от замужества. Причина проста — актриса понимает, что пока психологически не готова к браку и совместному ведению быта. Все трудности Самбурской в личной жизни могут быть связаны с её характером и завышенными требованиями. Тем более она не скрывает, что в первую очередь хотела бы встретить богатого мужчину.

Кроме того, Самбурская открыто заявляет, что не считает материнство главной миссией женщины. Она не планирует рожать только «для себя» с помощью ЭКО, предпочитая сначала создать полноценную семью. Для Настасьи важно, чтобы отношения основывались на взаимном понимании, а не на следовании общественным ожиданиям.

Ольга Бузова: шоу-бизнес вместо свадьбы

Ольга Бузова после развода с Дмитрием Тарасовым пока не вышла замуж. Фото © Life.ru

40-летняя телеведущая Ольга Бузова — одна из самых узнаваемых персон российского шоу‑бизнеса. После скандального развода с футболистом Дмитрием Тарасовым звезда так и не смогла найти постоянного спутника жизни. Её попытки построить отношения на реалити‑шоу не увенчались успехом, но это не сломило дух артистки.

Ольга открыто признаётся, что мечтает стать матерью и построить крепкую семью. Она искренне переживает, что этот этап её жизни пока не наступил. Периодически в СМИ появляются новости о новых романах теледивы, например с блогером Давидом Манукяном или бизнесменом Романом Литаровым. Однако до серьёзного этапа её романы не доходят.

Несмотря на неудачи, Бузова не теряет надежды. Её энергия и оптимизм дают понять, что она продолжит искать своё счастье, пока не найдёт того самого человека.

Наталья Рудова: не хочет быть прачкой и поваром

Актриса Наталья Рудова шутит над вопросами о замужестве. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Наталья Рудова — популярная актриса, которая в свои 42 года ни разу не была замужем. Она предпочитает держать личную жизнь в тайне. Такой подход вызывает интерес у публики, а редкие намёки на романы только подогревают любопытство.

Однажды Наталья умело разыграла аудиторию, заявив о романе с испанским актёром Марио Касасом, известным по фильму «Три метра над уровнем неба». А в 2020 году она спровоцировала слухи о беременности, выложив фотографию с круглым животом. Позже звезда развеяла их шутливым комментарием.

Рудова не скрывает, что не готова быть «поваром и прачкой» для будущего мужа. Она заявляет, что если всё же решит пойти к алтарю, то с человеком с достатком, который обеспечит ей комфортную жизнь. Для актрисы важно, чтобы партнёр разделял её амбиции и не требовал жертвовать карьерой.

Анжелика Каширина: выбрала карьеру вместо мужа

Анжелика Каширина желает дальнейшего саморазвития. Фото © ТАСС / Юлия Морозова

Анжелика Каширина — актриса, известная благодаря ролям в комедийном проекте «Даёшь молодёжь!» и сериале «Гранд» (спин-офф «Кухни»). Ей 40 лет, но новостей о её замужестве всё ещё нет. Вероятно, причина в том, что Анжелика не готова идти на жертвы ради семьи и делает выбор в пользу карьеры.

В одном из интервью актриса призналась: «Для меня важна любовь, но отказываться ради брака от своей профессии не стала бы». Её слова отражают позицию многих современных женщин, что самореализация и профессиональный рост не менее важны, чем семейное счастье. Каширина показывает, что можно быть успешной и счастливой, даже если пока не нашлось места для штампа в паспорте.

Максим Аверин: холостяк по убеждению

Максим Аверин — осознанный холостяк. Фото © VK / Максим Аверин

Максим Аверин — один из самых востребованных актёров театра и кино, звезда сериала «Глухарь». В свои 50 лет он остаётся холостяком, и это его осознанный выбор. Сам актёр объясняет отсутствие семьи плотным рабочим графиком и тем, что ему комфортно в одиночестве.

Аверин никогда не был официально женат, у него нет детей. Он признавался, что в его жизни были долгие отношения, но они не привели к созданию официальной семьи. Максим относится к этому философски, считая своих студентов продолжением себя.

«Мне кажется, Бог даст. Значит, сейчас он мне это испытание не предоставил», — отмечает артист. Его спокойствие и мудрость показывают, что он не гонится за общепринятыми стандартами, а живёт в гармонии с собой.

Эти истории показывают, что отсутствие семьи у знаменитостей — это не всегда проблема. Часто это осознанный выбор, продиктованный амбициями, жизненными приоритетами или просто ожиданием «того самого» человека.

Авторы Кира Громова