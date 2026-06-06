Старушки скинулись? Откуда у Шаляпина квартиры на 150 млн, если он недавно жил в «резинке» Оглавление 400 метров в Сочи и тесные 130 квадратов в Москве Странное наследство Прохора Шаляпина Из сталеваров в гламурные гедонисты Скандалы вместо карьеры у Дробыша Певец Прохор Шаляпин оказался видным владельцем дорогой недвижимости на сумму около 150 млн рублей. Часть её сдаётся в аренду. Чем и где владеет артист и откуда у него на это деньги — в материале Life.ru. 5 июня, 21:45 Сочи, 400 метров и загадочное наследство: Как Прохор Шаляпин обзавёлся недвижимостью мечты. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © GPTChat, © ТАСС / Софья Сандурская

400 метров в Сочи и тесные 130 квадратов в Москве

По информации телеграм-канала «Звездач», в прошлом году к своему основному жилью шоумен прикупил ещё две квартиры — в Москве и Подмосковье, при этом у него в собственности якобы есть и роскошная 400-метровая квартира в Сочи. Общая сумма недвижимости может оцениваться в 150 млн рублей.

Прошлогодние покупки были следующими: квартира в подмосковных Мытищах для матери. По словам певца, которые приводит телеграм-канал, на всё про всё ушло 14 млн рублей — квартира плюс ремонт плюс переезд. Обошлось без ипотеки — деньги взялись благодаря рекламным проектам.

Кроме неё, артист приобрёл ещё одну квартиру по соседству со своей. Правда, объединить жилплощади не получится: несмотря на то что обе расположены на одной лестничной клетке, между ними живут соседи.

Шаляпин, у которого основная квартира имеет площадь 130 квадратов, жаловался, что ему не хватает места. Дескать, не помещаются в жильё все его костюмы и пожитки — тесно. Поэтому задача второй квартиры, кажется, свелась к гардеробу и пространству для сна.

Прохор Шаляпин. Фото © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Возможно, певец действительно был стеснён в пространстве — его столичное жильё выглядит скорее как дворец: лепнина, хрустальные люстры, бархатная мебель. Из-за такого обилия декора места для жизни может и не хватать, но зато здесь не стыдно принимать гостей.

Странное наследство Прохора Шаляпина

Отдельно стоит упомянуть квартиру в Сочи. С ней история не очень ясная. Если верить «Звездачу», 400 люксовых квадратных метров рыночной стоимостью 130 млн рублей Шаляпин унаследовал от подруги своей бабушки.

Интерьеры, как в лучших салонах Парижа: неоклассика, ар-деко, декоративные колонны, венецианская штукатурка, мраморные поверхности и потолки с эффектными текстильными драпировками.

Всё это великолепие якобы сдаётся в аренду, но странным образом — вместе с внуком бывшей владелицы. И в этом случае трудно понять, кому именно оставила наследство богатая бабушка и почему она при живом внуке решила не обидеть квадратами пусть и знакомого, но постороннего человека — Прохора Шаляпина.

Из сталеваров в гламурные гедонисты

Эта история выглядит ещё более странной, учитывая волгоградское прошлое певца, в котором богатых покровителей с сочинской недвижимостью, похоже, даже быть не могло. Андрей Захаренков (это имя артиста при рождении) родился в семье повара и сталевара. Семья жила в скромной панельной пятиэтажке в рабочем Краснооктябрьском районе города.

По воспоминаниям Шаляпина, отец — Андрей Захаренков – старший — регулярно пил, по пьяной лавочке впадал в ярость и колотил домочадцев. Доставалось не только им, но и окрестным собутыльникам, а также соседям. Батя нередко участвовал в уличных драках и даже поножовщине и несколько раз сидел в тюрьме.

Мама — Елена Колесникова — начинала трудовую карьеру поваром. По информации ФССП, в те годы у женщины с такими же данными возникали долги, федеральные приставы заводили исполнительные производства, она меняла места работы и наконец устроилась сестрой-хозяйкой в волгоградскую клиническую больницу № 12. Там у неё начались проблемы с законом.

В 2021 году женщину обвинили в подлоге и коррупции. По версии следствия, она получала взятки от осуждённых, которых в эту больницу отправляли на исправительные работы. В 2022 году суд в Волгограде признал женщину по фамилии Колесникова виновной и осудил на три года и три месяца лишения свободы условно с испытательным сроком в три года.

Прохор Шаляпин с матерью Еленой Колесниковой. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / shalyapin_official

В итоге руководство больницы уволило сестру-хозяйку — и мать артиста переехала в Москву.

Скандалы вместо карьеры у Дробыша

В возрасте 15 лет будущий Прохор Шаляпин отважился сбежать от домашних порядков в Москву и здесь попал в проект «Фабрика звёзд», от которой ждал денег и славы. Возможно, так однажды бы и случилось — за судьбу начинающего артиста взялся продюсер Виктор Дробыш.

Однако молодость и первые успехи вскружили Шаляпину голову и привели его к роковой ошибке. Однажды Шаляпин променял своё плановое выступление на участие в корпоративе, за который ему предложили три тысячи долларов. Чтобы оправдать своё отсутствие, он придумал историю с ДТП, в котором якобы погиб человек. Афера быстро раскрылась, и этот момент, похоже, и стал точкой в планах Дробыша на перспективного артиста. В итоге у Прохора остался один путь к славе — через скандалы с бабушками.

В начале своего московского пути Шаляпин регистрировался в «резиновой» квартире на Рязанском проспекте, а позже заимел собственную — площадью 84 квадратных метра, расположенную в добротной сталинке на улице Автозаводской, у одноимённой станции метро.

Её он купил, по собственным словам, благодаря участию в программах, которые были посвящены его браку с Ларисой Копенкиной, женщиной старше его на 27 лет, а также последующим скандальным отношениям с Анной Калашниковой.





Возможно, позже к квартире на Автозаводской он мог присоединить соседнюю квартиру, так как несколько лет назад Шаляпин выставлял на торги жильё по тому же адресу, но с большей площадью — 147 квадратов — за 30 млн рублей.

Как человек, отчасти зарабатывающий на скандалах и жёлтых историях со своим участием, Прохор Шаляпин вполне может дополнять реальность различными вымыслами, вызывающими к его особе большее внимание. Что на самом деле в собственности у артиста и откуда деньги на неё, доподлинно известно лишь ему самому.

Авторы Евгений Кузнецов