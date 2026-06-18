«Жёлтая пресса найдёт что написать»: Лазарев призвал к наказанию за фейки о звёздах, которые грозят репутацией
Сергей Лазарев призвал наказывать авторов фейков об артистах
Сергей Лазарев. Обложка © VK / Сергей Лазарев
Сергей Лазарев заявил, что жёлтая пресса часто распространяет недостоверную информацию о публичных людях. Об этом он рассказал РИА «Новости».
«Жёлтая пресса всегда найдёт что написать. С одной стороны, это оборотная сторона публичной профессии, с другой — артисты тоже живые люди, у нас есть семьи, а в погоне за кликабельными заголовками и материалами порой пресса пишет абсолютную ложь и никак за это не несёт ответственности», — сказал Сергей Лазарев.
Певец отметил, что к особенностям профессии относится спокойно, но считает важным вопрос ответственности за публикации, которые могут вводить людей в заблуждение. Он добавил, что старается критически относиться к любым новостям о себе и не принимать их на веру без проверки.
Ранее Лазарев в соцсетях обратился к поклонникам в годовщину смерти старшего брата Павла, отметив, что для него это особенно тяжёлый период, так как вскоре наступает и день памяти отца. Во время прогулки по кладбищу Лазарев задумался о том, что люди часто боятся жить своей жизнью и откладывают всё на потом, чтобы не разочаровать других. Но время уходит, и ничего не вернуть.
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