«Жёлтая пресса найдёт что написать»: Лазарев призвал к наказанию за фейки о звёздах, которые грозят репутацией

Сергей Лазарев заявил, что жёлтая пресса часто распространяет недостоверную информацию о публичных людях. Об этом он рассказал РИА «Новости».

«Жёлтая пресса всегда найдёт что написать. С одной стороны, это оборотная сторона публичной профессии, с другой — артисты тоже живые люди, у нас есть семьи, а в погоне за кликабельными заголовками и материалами порой пресса пишет абсолютную ложь и никак за это не несёт ответственности», — сказал Сергей Лазарев.

Певец отметил, что к особенностям профессии относится спокойно, но считает важным вопрос ответственности за публикации, которые могут вводить людей в заблуждение. Он добавил, что старается критически относиться к любым новостям о себе и не принимать их на веру без проверки.