Певица Анет Сай раскрыла секрет крепких отношений с рэпером 10AGE

Сохранить отношения и брак помогают общие взгляды на жизнь, считает певица Анет Сай (Анна Сайдалиева). В интервью Леди Mail она отметила, что для пары важно понимать, куда она движется и зачем остаётся вместе. По словам исполнительницы, большое значение имеют общие мечты, готовность принимать друг друга и в нужный момент проявлять смирение.

Звезда отметила, что в браке человеку приходится показывать свои лучшие качества, без этого крепкие отношения выстроить сложно. Она также рассказала о семейной традиции, которая появилась у неё с мужем, рэпером 10AGE (Дмитрий Панов). Супруги вместе пекут хлеб на закваске.

«Ну и помимо этого у нас в целом внутри семьи много хороших, добрых традиций: всегда выслушивать друг друга, когда нужно, проводить вместе как можно больше времени, никогда не быть по отдельности в праздники, даже если работа и высокая занятость», — подчеркнула певица.

Ранее Life.ru писал, что Анет Сай и рэпер 10AGE ждут ребёнка. Певица призналась, что беременность углубила их творческий процесс с мужем. Также артистка добавила, что не собирается брать паузу в карьере из-за беременности.