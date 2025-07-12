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Регион
12 июля, 09:48

Популярный российский рэпер погасил все долги перед налоговой

«Постньюс»: Рэпер 10AGE погасил налоговую задолженность в 123 тысячи рублей

10AGE. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 10age

10AGE. Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / 10age

Рэпер 10AGE (настоящее имя — Дмитрий Панов) полностью рассчитался с налоговой службой. Как сообщает издание «Постньюс», долг артиста был аннулирован спустя несколько дней после того, как информация о задолженности распространилась в Сети.

По состоянию на 9 июля сумма долга составляла 123 тысячи рублей. Отмечалось, что речь шла о просроченных налоговых платежах, предположительно, связанных с кредитными обязательствами. Несмотря на задолженность, в отношении исполнителя не возбуждались исполнительные производства, а его счета продолжали копиться.

10AGE начал музыкальную карьеру в 2018 году и получил широкую известность благодаря трекам «Нету интереса», «Пушка» и «Зоопарк», которые закрепились в топах стриминговых платформ после релиза в 2021 году.

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Ранее сообщалось, что блогер Wylsacom (Валентин Петухов) полностью рассчитался с долгами перед ФНС. Исполнительных производств и неуплаченных взысканий на нём больше нет. У Петухова была задолженность в 467 тысяч рублей.

Мария Любицкая
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