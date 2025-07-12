Популярный российский рэпер погасил все долги перед налоговой

Рэпер 10AGE (настоящее имя — Дмитрий Панов) полностью рассчитался с налоговой службой. Как сообщает издание «Постньюс», долг артиста был аннулирован спустя несколько дней после того, как информация о задолженности распространилась в Сети.

По состоянию на 9 июля сумма долга составляла 123 тысячи рублей. Отмечалось, что речь шла о просроченных налоговых платежах, предположительно, связанных с кредитными обязательствами. Несмотря на задолженность, в отношении исполнителя не возбуждались исполнительные производства, а его счета продолжали копиться.

10AGE начал музыкальную карьеру в 2018 году и получил широкую известность благодаря трекам «Нету интереса», «Пушка» и «Зоопарк», которые закрепились в топах стриминговых платформ после релиза в 2021 году.