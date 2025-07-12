Судебные приставы разыскивают Артёма Дзюбу

На данный момент за Дзюбой числится 12 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму около 20 тысяч рублей. С 2019 года, когда он начал ездить на Mercedes, футболист совершил 396 нарушений ПДД, включая превышение скорости, езду без ремня безопасности и разговоры по телефону за рулём. Общая сумма штрафов за эти нарушения составила 400 тысяч рублей.