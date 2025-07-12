Судебные приставы разыскивают Артёма Дзюбу
SHOT: Приставы разыскивают Дзюбу из-за неоплаченных штрафов ГИБДД
Артём Дзюба. Обложка © ТАСС / Синицын Михаил
Судебные приставы ведут розыск футболиста Артёма Дзюбы. По данным телеграм-канала SHOT, спортсмен просрочил штраф ГИБДД.
Дзюба за рулём. Фото © SHOT
Неоплаченный штраф в размере всего 4500 рублей обернулся для Артёма Дзюбы проблемами с Федеральной службой судебных приставов. Причиной стала неправильная парковка его Mercedes-Benz ещё в апреле, за которую он так и не заплатил.
На данный момент за Дзюбой числится 12 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму около 20 тысяч рублей. С 2019 года, когда он начал ездить на Mercedes, футболист совершил 396 нарушений ПДД, включая превышение скорости, езду без ремня безопасности и разговоры по телефону за рулём. Общая сумма штрафов за эти нарушения составила 400 тысяч рублей.
А ранее мужа Ксении Бородиной заметили за рулём нового автомобиля Mercedes-Benz G-класса 2023 года, стоимость которого оценивается примерно в 35 миллионов рублей. Машина оформлена на супругу Николая Сердюкова, но он всё равно регулярно пользуется автомобилем и разъезжает с друзьями по Москве.