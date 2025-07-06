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6 июля, 12:33

Отца заставили платить миллионный штраф за сына, с которым он никогда не общался

Mash: Омича, не видевшего сына 15 лет, обязали платить за него миллионный штраф

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

В Омске местного жителя обязали выплатить долг в миллион рублей за поджог, совершённый его несовершеннолетним сыном, с которым он никогда не общался. В 2023 году два подростка подожгли крышу производственного здания. Пожар уничтожил кровлю, утеплитель и окна, а ущерб был оценён в 4,1 миллиона рублей. Суд постановил, что родители должны возместить ущерб, и каждый из них обязан выплатить по 2 миллиона рублей. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Один из отцов, который развёлся с бывшей женой в 2004 году и с тех пор практически не видел своего сына, попытался оспорить это решение. Он утверждал, что не участвовал в воспитании ребёнка и не несёт ответственности за его действия. Однако суд не принял во внимание его аргументы, заявив, что родительская ответственность сохраняется независимо от того, проживает ли родитель с ребёнком или нет. Выплатить миллион рублей омичу всё-таки придётся.

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Ранее Life.ru сообщал об алиментщике-рекордсмене Игоре Петренко, который вновь задолжал детям огромную сумму. Сумма превысила 1,6 миллиона рублей. Учитывая эти сведения и факт погашения долга в июне, можно предположить, что по нотариальному соглашению Петренко платит на одного ребёнка сумму порядка 1,5 или 1,6 миллиона рублей, так как месяц назад задолженности не было.

Полина Никифорова
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