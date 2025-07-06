Подросток собрал самодельное взрывное устройство и хотел устроить теракт в здании МВД
СК: Подросток задержан за попытку теракта у здания МВД в Буйнакске
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В дагестанском Буйнакске силовики задержали несовершеннолетнего, который планировал совершить теракт у здания Министерства внутренних дел. Подросток намеревался подорвать самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по Дагестану.
«Для совершения преступления, последний в заранее определённом месте забрал самодельное взрывное устройство, но довести свой преступный умысел до конца не смог, так как был задержан сотрудниками полиции», — уточнили в пресс-службе СК.
Ранее при подготовке теракта на нефтехимическом комплексе задержали жителя Нижнекамска. Он должен был забрать взрывное устройство из тайника, незаметно пронести его и заложить на территории предприятия, где работал, а затем уехать из России.