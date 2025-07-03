СК признал взрыв в Луганске террористическим актом

Следственный комитет Российской Федерации квалифицировал произошедший в Луганске взрыв как террористический акт. Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В заявлении говорится, что, основываясь на результатах осмотра места взрыва и данных, собранных на начальном этапе расследования, инцидент был классифицирован по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ. В частности, дело возбуждено по статье 205, части 3, пункту «б» (террористический акт), статье 222.1, части 1 (незаконный оборот взрывчатых веществ или взрывных устройств), а также по статье 223.1, части 1 (незаконное изготовление взрывчатых веществ).