Взрыв в Луганске произошёл рядом с выставкой, посвящённой операции «Поток»

Взрыв в Луганске прогремел рядом с краеведческим музеем, где открывали выставку, посвящённую операции «Поток». Это случилось во время финальной части мероприятия, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Всё произошло на ул. Тараса Шевченко в четверг около 11:52 по московскому времени. По данным оперативных служб республики, в результате инцидента погиб один человек.