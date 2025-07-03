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3 июля, 10:49

Взрыв в Луганске произошёл рядом с выставкой, посвящённой операции «Поток»

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / hxdbzxy

Взрыв в Луганске прогремел рядом с краеведческим музеем, где открывали выставку, посвящённую операции «Поток». Это случилось во время финальной части мероприятия, сообщает корреспондент РИА «Новости».

Всё произошло на ул. Тараса Шевченко в четверг около 11:52 по московскому времени. По данным оперативных служб республики, в результате инцидента погиб один человек.

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Напомним, операция «Поток», осуществлённая российскими войсками, стала решающим фактором в освобождении Суджи. За шесть дней 800 штурмовиков проникли в тыл украинских сил, продвигаясь по опустошённому газопроводу. Пройдя свыше десяти километров в ограниченном пространстве, они столкнулись с нехваткой кислорода, из-за чего у некоторых возникли серьёзные заболевания лёгких, включая рак.

Анастасия Никонорова
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